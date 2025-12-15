乃木坂46賀喜遥香「2日間ともセトリがまったく違うのに完璧にやっちゃう！」“卒業コンサート”で改めて感じた久保史緒里の凄さとは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。12月11日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。11月26日（水）、27日（木）に神奈川県・横浜アリーナで開催された「久保史緒里 卒業コンサート」の振り返りをおこないました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は今、久保史緒里ちゃんの卒業コンサート1日目に参加した後に、このメッセージを書いています。今回はセンター席の最前列から観ることができて、特にうれしかったのが『I see...』と『好きというのはロックだぜ！』でした。『I see...』では、いつものコールを『超絶かわいい久保史緒里！』と変えたり、『好きというのはロックだぜ！』では、また『久保久保久保久保久保史緒里！』のコールもできて楽しかったです！ 卒業コンサートでの史緒里ちゃんとのエピソードが聴きたいです」（山口県 23歳）

◆「覚えることがいっぱいで大変そうだった」

賀喜：1日目の帰り道に早速メッセージを書いてくれたみたいで、ありがとうございます！ ありがたいことに、史緒里ちゃんが私のセンター曲をセトリ（セットリスト）に入れてくれて。「好きというのはロックだぜ！」を入れてくれたのも「コール＆レスポンスをやってほしい」って言ってくれたのがうれしくて！

このコール＆レスポンスは、今年の「真夏の全国ツアー」宮城公演のときに生まれたものなんですけど、史緒里ちゃんが宮城県出身だから、史緒里ちゃんに「ありがとう！」を伝えたくてやったので、それを大事に思ってくれていたのがまずうれしかったんですよ。

それを「楽しかった！」って言ってくださったのがうれしいです！ 私もやっていて楽しいんですけど、史緒里ちゃんファンの人たちも、「『久保久保久保久保久保史緒里！』って言いたいよな～」って思っていたから、みんなで言えて良かった！

『I see...』も『好きというのはロックだぜ！』も1日目にやらせていただいたんですけど、2日目はやっていなくて。というのも、1日目と2日目でセトリも演出もまったく違うんですよ。

だから史緒里ちゃん、覚えることがいっぱいで大変そうだった。だって、全部の曲に出ているんですよ！ 史緒里ちゃんが「最後にやりたい！」と言って自分で考えたセトリとはいえ、演出もセトリも違うから。それでも、史緒里ちゃんは完璧にやっちゃうし、みんなで「すごいな！」ってずっと話していました。

――その後も「久保史緒里 卒業コンサート」で印象に残った出来事を振り返りました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info