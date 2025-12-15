2025年12月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

12月16日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! クリスマスシーズンにぴったりの豪華なケーキや、手軽に楽しめるパン・フラッペなど、気になる品が多数ラインナップ。

  • ローソン2025年12月の新商品スイーツまとめ

【12月16日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【12月16日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
自分へのご褒美や、ほっと一息つきたい時にぴったりな、魅力的な商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ノエルルージュ」(416円)

  • 「ノエルルージュ」(416円)

    「ノエルルージュ」(416円)

価格 : 416円
エネルギー : 161kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ベリースポンジに、なめらかなバニラクリーム、ベリージュレ、ベリームースを重ね、ベリークリームと艶やかなグラサージュで仕上げた、クリスマスにぴったりのケーキが登場です。華やかな見た目と、何層にも重なるベリーとバニラのハーモニーが楽しめる贅沢な一品になります。

「チョコクレープケーキ」(171円)

  • 「チョコクレープケーキ」(171円)

    「チョコクレープケーキ」(171円)

価格 : 171円
エネルギー : 332kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しっとりとしたケーキ生地とクレープ皮で、チョコクリームをサンドしたクレープケーキが登場。食感と、濃厚なチョコクリームの味わいが絶妙で、手軽に楽しめる満足感のあるスイーツです。

「カスタードクリームケーキ 2個入」(171円)

  • 「カスタードクリームケーキ 2個入」(171円)

    「カスタードクリームケーキ 2個入」(171円)

価格 : 171円
エネルギー : 379kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりとした生地に、カスタードクリームとチョコチップをサンドしたケーキが2個入りで登場です。おやつにも最適な手軽に食べられるこちら。チョコチップの食感がアクセントになっています。

「シナモンロール」(354円)

  • 「シナモンロール」(354円)

    「シナモンロール」(354円)

価格 : 354円
エネルギー : 421kcal
※関東地域のローソン、ナチュラルローソンのみの取扱いとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

自宅で簡単に焼きたてのようなシナモンロールが楽しめる商品が登場。温めると、シナモンの香りとパンのふんわりとした食感が引き立ち、優雅なティータイムを演出してくれます。

「チョコレートモカフラッペ」(395円)

  • 「チョコレートモカフラッペ」(395円)

    「チョコレートモカフラッペ」(395円)

価格 : 395円
エネルギー : 237kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チョコの甘さと、コーヒーのほろ苦さをあわせて楽しむフローズンドリンクが登場です。チョコチップの食感も楽しめる、リフレッシュしたい時にぴったりのデザートドリンク。カフェインは1杯あたり0.03gとのことです。

まとめ

12月16日発売の新商品は、クリスマスにぴったりの「ノエルルージュ」や、手軽に楽しめる「チョコクレープケーキ」、「チョコレートモカフラッペ」などがラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら