【12月16日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年12月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

12月16日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! クリスマスシーズンにぴったりの豪華なケーキや、手軽に楽しめるパン・フラッペなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年12月の新商品スイーツまとめ

自分へのご褒美や、ほっと一息つきたい時にぴったりな、魅力的な商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ノエルルージュ」(416円)

価格 : 416円

エネルギー : 161kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ベリースポンジに、なめらかなバニラクリーム、ベリージュレ、ベリームースを重ね、ベリークリームと艶やかなグラサージュで仕上げた、クリスマスにぴったりのケーキが登場です。華やかな見た目と、何層にも重なるベリーとバニラのハーモニーが楽しめる贅沢な一品になります。

「チョコクレープケーキ」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 332kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しっとりとしたケーキ生地とクレープ皮で、チョコクリームをサンドしたクレープケーキが登場。食感と、濃厚なチョコクリームの味わいが絶妙で、手軽に楽しめる満足感のあるスイーツです。

「カスタードクリームケーキ 2個入」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 379kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりとした生地に、カスタードクリームとチョコチップをサンドしたケーキが2個入りで登場です。おやつにも最適な手軽に食べられるこちら。チョコチップの食感がアクセントになっています。

「シナモンロール」(354円)

価格 : 354円

エネルギー : 421kcal

※関東地域のローソン、ナチュラルローソンのみの取扱いとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

自宅で簡単に焼きたてのようなシナモンロールが楽しめる商品が登場。温めると、シナモンの香りとパンのふんわりとした食感が引き立ち、優雅なティータイムを演出してくれます。

「チョコレートモカフラッペ」(395円)

価格 : 395円

エネルギー : 237kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チョコの甘さと、コーヒーのほろ苦さをあわせて楽しむフローズンドリンクが登場です。チョコチップの食感も楽しめる、リフレッシュしたい時にぴったりのデザートドリンク。カフェインは1杯あたり0.03gとのことです。

まとめ

12月16日発売の新商品は、クリスマスにぴったりの「ノエルルージュ」や、手軽に楽しめる「チョコクレープケーキ」、「チョコレートモカフラッペ」などがラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用