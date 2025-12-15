東宝は、ゴジラと並び東宝特撮作品の中で屈指の人気を誇る怪獣「モスラ」に関して、平成モスラ3部作から30周年、また1961年公開『モスラ』の初登場から65周年とダブルアニバーサリーとなる2026年を「モスライヤー」と発表。12月15日には、「記念ロゴ」とカラフルなグッズやPOPUPが発表された。

「モスライヤー」ロゴ

昨年の「バーニングゴジラ・イヤー」に続き、記念ロゴが解禁。大きな翅がデザインされ、彩り豊かな配色はこれからのゴジラシリーズをさらに盛り上げる“極彩色”のロゴとなっている。

モスライヤーを記念したアート・グッズ・POPUPが登場

記念ロゴの解禁と共に、モスライヤーを盛り上げる色とりどりなグッズが登場する。フィギュアからアート作品・雑貨まで、さまざまな“極彩色”なグッズが揃う。

また、独自のテーマでゴジラの日本画作品を世に送り続けている日本画家 村上裕二氏によるモスライヤー記念の作品が登場。2026年3月4日より発売予定で、日本橋高島屋にて展示予定。

今回、村上裕二氏のコメントと共に、その一部が初公開された。

日本画家 村上裕二氏コメント

日本には長く受け継がれてきた「大和絵」がある。その所作は絵画ジャンル「日本画」に受け継がれてきた。今日ではその所作も現代的に変化している。

ぼくはその日本画家である。時代と共に「画題」を選ぶ姿勢を日本画の先人から学び「モスラ」を描く。昭和、平成、令和を代表する「スター」を絵の中に収める事に、喜びを感じている。

大モスラPOP UP STORE開催

2026年1月29日～3月1日の期間中、中野ブロードウェイ 3F 墓場の画廊にて「大モスラPOP UP STORE」が開催される。開催記念のレトロタイプソフビや、大モスラPOP UP STORE限定のアパレル・グッズなどを取り扱い予定。開催時には当時撮影で使われた小道具なども店頭に展示予定。

グッズも続々解禁

モスライヤーに合わせて、関連商品も続々と解禁されている。

「GVA-MC ゴジラ（1995）浮世ノ絵 幻彩（Frog Tree）」(40,000円)

PLEXが手掛ける「GODZILLA VINYL ART MOTHRA COLORFUL COLLECTION」より、「GVA-MC ゴジラ（1995）浮世ノ絵 幻彩（Frog Tree）」(40,000円)が登場。

日本・世界で活躍するソフビアーティストとのコラボによるゴジラアートソフビコレクション。和のソフビ作家「FrogTree」の浮世絵アレンジされたバーニングゴジラが、モスライヤーを記念し、これまでにないほどの「カラフルな」彩色で登場する。

発売は2026年2月予定、販売場所はプレミアムバンダイ、バンダイナムコCross Store, イベント（WF2026冬）他。

「GVA-MC ゴジラ（1971）極彩色（桃次郎）」(28,000円)

同じくPLEXが手掛ける「GODZILLA VINYL ART MOTHRA COLORFUL COLLECTION」より、「GVA-MC ゴジラ（1971）極彩色（桃次郎）」(28,000円)が登場。

ビンテージトイに精通した怪獣ソフビのスペシャリスト「桃次郎」が手掛ける極彩色ゴジラは、７０年代のモスラ玩具からインスピレーションを得て、彩色設計された１体。レトロな質感と現代的な彩色が自然に調和し、長年ソフビを見続けてきたからこそ実現できた、存在感ある仕上がりとなっている。

発売は2026年2月8日、販売場所はWF2026冬。

「ゴジラ ミニソフビクロニクル〔MOTHRA SAGA〕」(550円)

PLEXが手掛ける「ゴジラ ミニソフビクロニクル〔MOTHRA SAGA〕」(550円)は、手のひらサイズのコレクション「ミニソフビクロニクル」に『モスライヤー』を記念した商品が登場。

80年代当時より開発に携わる原型師の手によって、新たに立体化される「モスラ（1996）」や「デスギドラ」などの造形を再現。「モスラ」と激闘を繰り広げた怪獣たちも、続々とラインナップ予定だ。

発売は2026年春予定、販売場所はゴジラ・ストア他。

「東宝怪獣シリーズ アートヴィネット モスラ（1996）」

「東宝怪獣シリーズ アートヴィネット モスラ（1996）」※画像は開発中のもの

BANDAI SPIRITSより、「東宝怪獣シリーズ アートヴィネット モスラ（1996）」が2026年8月に登場。『モスラ』（1996年版）より、神殿より飛び立つシーンをヴィネット化、大きな翅とモスラの美しさが際立つ極彩色のグッズだ。

モスラ箸置き

栗田産業より、「モスラ箸置き」(3,960円)が登場。『ゴジラVSモスラ』に登場したモスラ（1992）幼虫の純錫（すず）製箸置きが登場。洋食のカトラリーレストとしても使える、鋳物職人が手仕事で仕上げた逸品。

発売は2025年12月中旬予定、販売場所はECサイト、ゴジラ・ストア他。

