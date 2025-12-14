リクルートが運営するSUUMOジャーナルは12月12日、「JR中央線家賃相場の安い駅ランキング2025」を発表した。データ抽出期間は2025年4月1日～9月30日。SUUMOに掲載されているJR中央線の東京都内全32駅それぞれのシングル向け賃貸物件(専有面積10平米以上～40平米未満、ワンルーム・1K・1DK)を対象に、家賃相場を調査した。

1位&2位は隣接する八王子市の駅がランクイン

JR中央線(東京都内) 家賃相場の安い駅

1位になったのは、八王子市に位置する高尾駅で家賃相場は5万8000円だった。1位高尾駅はJR中央線の都内最西端の駅。快速に加えて中央特快や平日朝に上り方面限定で運転される通勤特快の停車駅でもあり、通勤特快に乗れば新宿駅まで約47分、東京駅までは約1時間2分で行くことができる。当駅始発の列車も多いため座って乗車しやすいうえ、2025年3月より導入されたグリーン車を利用すればさらに快適に通勤・通学ができそうだ。京王高尾線も乗り入れており、京王線直通の特急1本で府中駅や調布駅、明大前駅に行くことも可能。2路線が乗り入れていることもあってか、高尾駅周辺は商店が充実している。駅南側には住宅の合間にスーパーが複数点在し、駅から6分ほど歩くとホームセンターも。南口からは大学のキャンパスに向かうバスも出ているため、街には学生の姿も見られる。JRと京王線の線路に挟まれた一角には、ショッピングセンターがあるのも便利。駅北側にはコンビニやベーカリー、飲食店などが点在する住宅街が広がっている。住宅街の奥、駅から10分ほど歩いた場所には、森林や林業の研究機関もあり、広大で緑豊かな敷地の一部は入園可能なので、散策に訪れるのもいいかもしれない。

2位には高尾駅の隣に位置する、八王子市の西八王子駅が家賃相場6万円でランクインした。西八王子駅からJR中央線の快速に乗ると、新宿駅まで55分前後、東京駅までは1時間10分前後。街には複数の大学キャンパスがあるため、学生向け賃貸物件もそろうエリアだ。駅の周りにはコンビニやスーパーが複数あるほか、ラーメン店やハンバーガー店、ファミレスなど気軽に入りやすい飲食店が点在している。1駅隣の八王子駅(8位、家賃相場7万5000円)にはショッピングモールがあるので西八王子駅周辺に住みつつ休日に八王子駅に足を延ばすという暮らし方もアリかもしれない。

3位は家賃相場6万7000円で、日野市の日野駅と国分寺市の西国分寺駅がランクインした。日野駅は開業135年を迎えた歴史ある駅で、入母屋造りの赤い屋根がシンボル。駅周辺はかつて甲州街道の宿場町として栄え、駅前を通る甲州街道・旧甲州街道沿いを中心に現在も飲食店やコンビニ、スーパー、ドラッグストアなどの商店が立ち並びにぎわっている。また、日野駅から東京駅までは、JR中央線の快速で45分前後、中央特快なら35分前後で到着することができる。

3位になったもうひとつの駅、西国分寺駅は日野駅から3駅目。JR中央線の快速に乗ると東京駅まで50分ほど。JR武蔵野線も乗り入れており、南浦和駅を経由して浦和駅や川口駅にも行きやすい。西国分寺駅は開業して52年、JR中央線の東京駅～高尾駅間では最も新しい駅。そんな駅にはショッピングセンターが併設され、改札内外で飲食店やベーカリーなど17店舗が営業している。南口駅前にも大型スーパーを核にしたショッピングセンターがあり、ドラッグストアや100円ショップ、書店や飲食店などさまざまな店舗が利用できる。また、JR中央線の線路と交差して南北に走る府中街道沿いにも、スーパーやコンビニ、飲食店が立ち並んでいる。駅の南東側へ歩いて8分ほどで市役所や都立図書館に行くことも可能。その隣接地には11万平米以上の敷地に芝生広場や水鳥が訪れる池、野鳥の森が広がる公園があるので、息抜きに訪れてもいいかもしれない。

「住みたい街」として人気の立川駅や吉祥寺駅も要チェック

「SUUMO住みたい街ランキング2025 首都圏版」では「住みたい街(駅)」15位に選ばれており、「駅周辺に生活に必要な施設が揃っており便利」「公園が充実」という点を選択理由に挙げる人が多い立川駅が13位にランクイン。立川駅は立川市に位置し、JRの中央線、青梅線、南武線が乗り入れている。「あずさ」「かいじ」といったJRの特急列車の停車駅でもあり、JRの駅舎の北側と南側には多摩都市モノレールの立川北駅と立川南駅も。1日平均乗車人員はJR中央線沿線では新宿駅、東京駅に次いで3番目に多く、約15万4000人に上る(2024年度調査)。東京多摩地域では屈指のターミナル駅だけあって、駅周辺は大型商業施設が立ち並ぶ活気あふれる雰囲気。立川駅から北へ10分ほど歩くと緑豊かな公園、南へ25分ほど歩けば多摩川河川敷の緑地が広がり、自然に親しみやすい環境も魅力のひとつとなっている。さらに駅周辺で快適に暮らせるうえ、平日7時台～8時台に運転される通勤特快に乗ると、新宿駅まで約30分、東京駅までは約45分で到着するのも便利な環境といえる。

同ランキングが始まった2018年以来、常にトップ3入りしている吉祥寺駅は、今回の家賃相場のランキングでは、家賃相場8万5000円で15位だった。JR中央線の快速に乗ると新宿駅まで約17分、東京駅までは約31分。京王井の頭線も乗り入れ、急行に乗れば5駅・約23分で渋谷駅に行くこともできる。15位吉祥寺駅には駅ビルが併設され、フード類や生活用品からファッション、雑貨まで多彩なショップがずらり。駅周辺にも大型商業施設があるうえ、商店街も広がっていて細い路地にまで個性豊かな店舗がひしめいている。駅前のけんそうを抜けて南へ10分弱も歩くと住宅地と隣接する公園へ。ボートが浮かぶ池をたたえた園内には木々が生い茂り、気軽に緑に囲まれてくつろげる環境と商業施設が充実した便利さを兼ね備えた街並み。そんなところも、「住みたい街」として支持される理由なのかもしれない。