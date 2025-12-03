FJネクストホールディングスは11月27日、単身者が選ぶ「住みたい街ランキング2025」を発表した。調査は10月20日～28日、1都3県(東京、埼玉、千葉、神奈川)でひとり暮らしをする20代・30代の未婚者1,600名を対象に、インターネットで行われた。

「今、住みたい街」 を駅名で聞いたところ、8 年連続で「吉祥寺」が1位となった。「おしゃれ」「便利」といったキーワードが目立ったほか、「公園が魅力的」「繁華 街と住宅地のバランスが良い」「都内なのに落ち着いている」「閑静な感じがして住みや すそう」「気になる雑貨屋さんが多い」といった声も。

僅差の2位は「横浜」で、「吉祥寺」と同様に「便利」「おしゃれ」「住みやすそう」というキーワードが多くあがったほか、「都心へのアクセスが良い」「賑やか」「海の空気を感じたい」といった声も。

続いて、「新宿」が3位にランクイン。交通アクセス、商業施設の充実といった“利便性”が人気のよう。4位は「渋谷」で、「便利」「交通の便が良い」「憧れ」「カッコいい」といった理由が多数。続く5位には、昨年から一つ順位を上げた「池袋」が登場。理由の多くが「便利」「アクセスがよい」であったが、都心でありながらも、家賃の安さが魅力であるよう。

また、昨年より上昇して目 立ったのは6位の「大宮」(昨年10位)と10位の「目黒」(昨年13 位)。「大宮」は「鉄道路線がたくさんある」「家賃相場が安い」「都会すぎず、田舎 すぎない」、「目黒」 は「おしゃれ」「洗練されている」「治安がよい」といった点が人気のよう。

一方、今回大幅にランクダウンしたのは、「武 蔵小杉」(6位→13位)と「下北沢」(9位→ 18 位)だった。

続いて、「コスパが高いと思う街」を駅名で聞いたところ、「新宿」 が圧倒的1位となった。「アクセスがいい」「どこにいくにも起 点になる」「時間の節約ができる」といった交通アクセスの良さを評価する声とともに、「商業施設や企業が多い」「必要なも のが手に入れられる機会が多い」など、周 辺施設の充実も高い評価を得ている。

続く2位は、やはり利便性の良さと施設が充実している「渋谷」。3位には、「住みたい街」12位の「北千住」 がランクイン。「家賃の割に買い物など利便性が良 い」「都内でも比較的物価が安くすごしやすい」といった評価が。

以下、4位「横浜」、5位「大宮」、6位「池袋」、7位「中野」「蒲田」、9位「東京」、10位「吉祥寺」「川崎」と続き、トップ10を見ると、7位「蒲田」(住みたい街34位)、10位「川崎」(同27位)がトッ プ10入りしている一方で、同1位だった 「吉祥寺」は10位に留まった。