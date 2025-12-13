お笑い芸人の田村亮が6日、YouTubeチャンネル『ハンバーグ師匠チャンネル』にゲスト出演。ロンドンブーツ1号2号が解散した経緯や、元相方・田村淳との現在の関係性を明かした。

田村亮

解散は「時が来た」「ホントに自然だった」

今年6月に放送されたテレビ朝日系『ロンドンハーツ』の生放送で、コンビ解散を発表したロンドンブーツ1号2号。スピードワゴン・井戸田潤に、「なんでロンドンブーツって解散したんですか? はたから見てるとよくわかんない」と問われると、亮は、「解散は別に……。何だろう? 時が来たって感じ。ホントに自然だったよ」と回顧。今年3月に、敦からコンビ解散について相談されたと明かすと、井戸田は、「3カ月ってことは割と早めに進みましたね」と驚いた。

解散が決まると、同番組の加地倫三プロデューサーに相談したといい、「解散は『ハーツ』で発表しようっていうのは、2人の意見だからさ」と告白。かつて、雨上がり決死隊が『アメトーーク!』内でコンビ解散を発表しようとしたが、「午前中にバレた」「どっかで情報出ちゃった」という経緯があったため、「どうやってだんまりするか。生放送なら。収録したらどうやってもバレるなと」「なるべくギリギリまで黙っとくっていう」と厳戒態勢だったと打ち明けた。

また、亮は、コンビ解散後の敦との“関係性”についても言及。「先々週かな? 家族で飯食ったよ」と仲の良さをうかがわせ、「敦んちで飯食って。面白かったよ。うちの子供が、敦のとこの子供を見てる姿が不思議だった」と感慨深げ。食事会には、“ロンドンブーツ3号”こと森本英樹(チキンナンバン)、路上ライブを行っていたころからの古参ファンも参加したといい、「敦は敦で多分、今気が楽だろうし。俺は俺でまた違う感じの気の楽さがある」「なんか不思議よ。今の感じ」としみじみ語った。

「敦がやりたいことは、コンビを別れて、2人でこのあとネタやっていくとかいうこともないし。それだったら、この形が一回別れたら、どうなるのかのほうがやりたい」「俺が気を使ってるのもわかるし。それを楽にしたいっていうのもあるだろうし」と元相方の思いを想像した亮。「もう30年選手じゃん? こうなったら、何でもよくなってくるよね」と続け、「ホントいろいろあるな～芸能界。本当にここ何年か一気にあるし。どうなってるだろう? 5年後……。わかんねーな。一生懸命生きるしかねーな」と気持ちを新たにしていた。