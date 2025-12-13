なにわ男子・大橋和也、30分でさや香のネタを完コピ　体調不良の高橋恭平の代打で急きょ

アイドルグループ・なにわ男子の大橋和也が11日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた『なにわ男子の逆転男子』1時間SP(19日23:15～放送)の囲み取材に出席した。

収録の合間に行われた今回の囲み取材。高橋恭平は体調不良で収録を欠席しており、なにわ男子は6人で取材に応じた。

今回の1時間SPでは、「これなら絶対負けへんで! なにわ芸人編」を放送予定。「これから絶対負けへん」という競技を持った、アインシュタイン、見取り図、ちょんまげラーメン、さや香ら“なにわ芸人”が、なにわ男子と様々な種目でガチ対決を繰り広げる。

放送では、芸人のネタを完コピする企画も。西畑大吾と大橋はさや香のネタを披露するそうだが、欠席の高橋が西畑とともにさや香のネタを完コピするはずだったという。

西畑は、「もともとは恭平とやる予定だったんですけど、(大橋が)急きょ、きょう覚えて! それなのに完璧でしたよ! びっくりした! ネタ合わせが1時間くらいのあったんですが、30分くらいで終わった」と、大橋の対応力を絶賛する。

これに、大橋は「まぁね! 俳優もさせてもらってますから!」とおどけつつも、「今回は急きょ言われたんですけど、大ちゃん(西畑)にも迷惑かけられないし、さや香さんのファンの皆さんにも届けたいので、取材が終わったあとにも練習したい」と、真面目な一面をのぞかせていた。