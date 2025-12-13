なにわ男子で“いちばん体を張る”メンバーは?「今まで見たことのない…」

アイドルグループ・なにわ男子が11日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた『なにわ男子の逆転男子』1時間SP(19日23:15～放送)の囲み取材に出席。いちばん体を張るメンバーを明かした。

なにわ男子

収録の合間に行われた今回の囲み取材。高橋恭平は体調不良により収録を欠席しており、なにわ男子は6人で取材に応じた。

今回の1時間SPでは、「これなら絶対負けへんで! なにわ芸人編」を放送予定。「これから絶対負けへん」という競技を持った、アインシュタイン、見取り図、ちょんまげラーメン、さや香ら“なにわ芸人”が、なにわ男子と様々な種目でガチ対決を繰り広げる。

同企画の収録前ということで、「収録でいちばん体を張りそうメンバーは?」と質問が寄せられると、藤原丈一郎は「それはみっちー(道枝駿佑)じゃないですか?」と即答。さらに大西流星も「みっちー、今日すごい調子いい!」と太鼓判を押す。

芸人のネタを完コピする企画もあり、道枝は藤原とともに見取り図のネタを披露するそうで、西畑大吾は「みっちーのが楽しみ。今まで見たことのないみっちーが見られる気がする!」と期待を寄せた。

道枝も「ハードルが上がるからやめて!」といいつつ、「意外性はあるかと……殻を破れたらいいなと思います!」と意気込んでいた。