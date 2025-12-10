インコム・ジャパンは12月9日より、「Visa eギフト ギフト包装付き」「Visa eギフト ミニ封筒付き」の購入者を対象に、抽選で100名にVisa eギフト(コード)1万円分をプレゼントするキャンペーンを全国のファミリーマートで実施している。

Visa eギフト キャンペーン

Visa eギフトは世界中のオンラインVisa加盟店で利用可能なギフトカード。Amazonや楽天市場、海外ECサイトなどで幅広くネットショッピングに利用できるため、贈る側が何を贈るか迷う場面でも、選ぶ楽しさを贈れるプレゼントとして喜ばれている。有効期限は3年(購入日から36か月後の月末)。残高がなくなるまで繰り返し利用できる、使い切りタイプとなっている。

ファミリーマート先行限定商品である「ギフト包装付き」は、高級感のある専用ケースと熨斗紙(のしがみ)がセットの上質なギフト仕様。ギフト台紙にはメッセージも記入可能。ファミリーマートのPOSAカード売場で販売しており、購入時に5,330円(利用可能額5,000円)、10,330円(利用可能額10,000円)、20,330円(利用可能額20,000円)から選択できる。

Visa eギフト ギフト包装付き

「ミニ封筒付き」は、コンパクトなサイズ感と親しみやすいデザインで、カジュアルな贈り物やサプライズにも最適。カードデザインは「Happy Birthday」「Gift for you」「Thank you」の3種類から選ぶことがでる。価格は3,220円(利用可能額3,000円)、5,220円(利用可能額5,000円)、10,220円(利用可能額10,000円)から選択できる。

Visa eギフト ミニ封筒付き

今回のキャンペーンでは、Visa eギフト ギフト包装付き、またはミニ封筒付きを購入し、専用サイトから応募すると、抽選で100名にVisa eギフト(コード)1万円分が当たる。実施期間は2025年12月9日～2025年12月22日、応募期限は2025年12月23日までとなっている。