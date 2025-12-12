金曜ロードショーにて2026年1月、スタジオジブリ作品『千と千尋の神隠し』と『かぐや姫の物語』が2週連続で放送される。

1月2日放送『千と千尋の神隠し』

2026年最初の金曜ロードショーは、『千と千尋の神隠し』を放送する。2001年の夏に公開され、公開後は1年以上のロングランとなり、最終的に興行収入316.8億円という驚異的なヒットを記録。国内だけでなく世界的にも高い評価を受け、米国アカデミー賞長編アニメーション映画部門賞、ベルリン国際映画祭の最高賞である金熊賞ほか数多くの賞に輝いた。

2022年には、東宝とスタジオジブリがタッグを組み、橋本環奈・上白石萌音のＷ主演で、初の舞台化。海外でも話題となり、ロンドンで約30万人を動員したほか2025年には上海公演を成功させ、さらに2026年1月からは韓国での上演が決定している。

1月9日放送『かぐや姫の物語』

日本最古の物語「竹取物語」を日本アニメーション界の巨匠・高畑勲監督が全く新しい解釈で映画化した『かぐや姫の物語』。竹から生まれ美しく成長し、十五夜に突然月に帰ってしまうお姫さま…誰もが知っている「竹取物語」を、ダイナミックで美しい映像で表現した。

米国アカデミー賞長編アニメーション映画部門にノミネートされ、さらに「カンヌ監督週間 in Tokio 2025」でも特別上映された。

(c)2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM

(c)2013 Isao Takahata, Riko Sakaguchi/Studio Ghibli, NDHDMTK