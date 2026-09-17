イケメンで出世頭の悠太と社内結婚した楓。可愛い娘も生まれて幸せいっぱい!…のはずなのだが、夫は妹の椿をほめてばかりでなんだかモヤモヤ。そんな時、元同僚から「妻が産後うつで育児放棄し、親権を悠太に渡し離婚した」という話が。しかも悠太のSNSには、新しい妻として、妹の椿が娘をあやしている姿が…。

『ねぇ、いつから私の妹好きだった?』(原作:リアコミ、漫画:ichiru/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。

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第5話

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