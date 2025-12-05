LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、12月5日から12月25日まで、たくさんのマンガをお得に楽しめるキャンペーン「LINEマンガ 宴（UTAGE）2025 WINTER」を開催する。

本キャンペーンでは週替わりでクエストイベントを実施。「￥0パスで読もう」「ガチャチケットを使おう」などの「LINEマンガ」アプリの人気機能を楽しめるクエストをクリアすると、それぞれガチャチケットやクーポンといったお得なアイテムをゲットすることができる。

また、週替わりクエストを1週間の期間内に全てクリアすると50マンガコインがプレゼントされるので、3週間にわたり全てのクエストをクリアした場合には、合計150マンガコインをゲットすることも可能だ。

さらに、期間中、毎週150作品以上を対象とした無料話増量や、ハズレなしでマンガコインや時短アイテムが当たる「宴ガチャ」、話題作や人気作の日替わり全話無料公開など、さまざまなイベントが実施される。イベント内容や対象作品の詳細は「LINEマンガ」アプリもしくは特設ページにて随時公開されるのでそちらを確認のこと。

宴 スペシャルクエスト

「LINEマンガ」アプリにて、週替わりでさまざまなクエストが登場。クエストをクリアすると、マンガコインやガチャチケット、クーポンといったお得なアイテムをゲットすることができる。

「WEEK1クエスト」は12月5日12：00〜12月11日23：59、「WEEK2クエスト」は12月12日0:00〜12月18日23：59、「WEEK3クエスト」は12月19日0:00〜12月25日23：59。

大量無料の宴

毎週150作品以上を対象に、無料話増量を実施する。

第1弾は12月4日〜12月17日23：59、第2弾は12月11日〜12月24日23：59、第3弾は12月18日〜12月31日23：59。

宴ガチャ

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、対象作品を2作品読むことで1回ガチャを回すことができる。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦可能だ。

特典内容は下記の通り。

1等：100マンガコイン

2等：時短アイテム200個

3等：時短アイテム100個

4等：時短アイテム50個

5等：時短アイテム23個

「マンガコイン」「時短アイテム」は即時付与、「マンガコイン」はボーナスコインが付与され、有効期限は付与後3日間。。

日替わり全話無料

期間中、話題作や人気作を日替わりで全話無料公開する。対象作品は「日替わり全話無料カレンダー」にて随時公開。

上記のほかにもお得なイベントを期間中随時公開する予定だ。