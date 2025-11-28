マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年10月27日～11月9日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
|2
|信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！
|大前貴史 , 明鏡シスイ , tef
|講談社
|ファンタジー・SF
|3
|転生したらバーバリアンになった
|MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|4
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|5
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|6
|回帰した天才ドクターは平穏に暮らしたかった
|Tauran(原作)・Haejun・BY(脚色)・Drawways(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|7
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|8
|全知的な読者の視点から
|singNsong(原作)・Sleepy-C(作画)・UMI(脚色)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|ナノ魔神
|画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|ワンパンマン
|ＯＮＥ 村田雄介
|集英社
|バトル・アクション
1位は『キングダム』、第2位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』、第3位は『転生したらバーバリアンになった』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|春の嵐とモンスター
|ミユキ蜜蜂
|白泉社
|恋愛
|3
|ある日、お姫様になってしまった件について
|Spoon、Plutus
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|4
|永年雇用は可能でしょうか
|梨川リサ , yokuu , 烏羽雨
|講談社
|ファンタジー・SF
|5
|見捨てられた推しのために
|Kim Seonyu(原作)・Ryuho(文)・ギミョン(絵)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。
|蓮見ナツメ , しき
|アルファポリス
|ファンタジー・SF
|7
|今は、黎明なだけ
|Kang ki , Woo Jihye
|主婦の友社
|恋愛
|8
|よくある令嬢転生だと思ったのに
|lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|作戦名は純情
|kkokkalee(文)・Dledumb(絵)
|LINEマンガ
|恋愛
|10
|Re:blue
|加瀬まつり
|集英社
|恋愛
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『春の嵐とモンスター』、第3位は『ある日、お姫様になってしまった件について』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代女性編9位にランクインした、『作戦名は純情』。休載を経て11月7日より連載が再開した人気作です。
人は一生を通して「愛される量」が決まっているという。 高校生の木無愛実は“人が一生の間に愛される量”が見える不思議なガラケーを手に入れるが、「愛される量」がまさかのゼロ!? 彼氏にも浮気されてしまうが、そんな運命を変えようと彼氏の親友・橘蓮と作戦開始! でも、ただの作戦のはずが、ふたりは惹かれあっていき……!?
「待ちに待った最新話更新された記念で復習開始!!」「休載中に話忘れちゃったからまた一からみます!」「飽き性な私が読み返すなんて自分でも驚くけど、これは本当に好き!」と連載再開を喜ぶコメントも続々。
「胸きゅんどころかギュンギュンになる」「普通のハーレム恋愛漫画かと思ったら意外とファンタジックな設定だった」とストーリーにひかれる方、そしてストーリーのカギとなる「不思議なガラケー」に対して「ガラケーに説明が付いてたのにショック」「ガラケーに説明がつく時代になってしまったのか」という声も。連載が再スタートした今だからこそ読みたい作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。