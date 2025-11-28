マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年10月27日～11月9日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 キングダム 原泰久 集英社 その他 2 信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！ 大前貴史 , 明鏡シスイ , tef 講談社 ファンタジー・SF 3 転生したらバーバリアンになった MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 4 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 5 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 6 回帰した天才ドクターは平穏に暮らしたかった Tauran(原作)・Haejun・BY(脚色)・Drawways(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 全知的な読者の視点から singNsong(原作)・Sleepy-C(作画)・UMI(脚色) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 ナノ魔神 画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA LINEマンガ ファンタジー・SF 10 ワンパンマン ＯＮＥ 村田雄介 集英社 バトル・アクション

1位は『キングダム』、第2位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』、第3位は『転生したらバーバリアンになった』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 春の嵐とモンスター ミユキ蜜蜂 白泉社 恋愛 3 ある日、お姫様になってしまった件について Spoon、Plutus LINEマンガ ファンタジー・SF 4 永年雇用は可能でしょうか 梨川リサ , yokuu , 烏羽雨 講談社 ファンタジー・SF 5 見捨てられた推しのために Kim Seonyu(原作)・Ryuho(文)・ギミョン(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。 蓮見ナツメ , しき アルファポリス ファンタジー・SF 7 今は、黎明なだけ Kang ki , Woo Jihye 主婦の友社 恋愛 8 よくある令嬢転生だと思ったのに lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 作戦名は純情 kkokkalee(文)・Dledumb(絵) LINEマンガ 恋愛 10 Re:blue 加瀬まつり 集英社 恋愛

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『春の嵐とモンスター』、第3位は『ある日、お姫様になってしまった件について』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代女性編9位にランクインした、『作戦名は純情』。休載を経て11月7日より連載が再開した人気作です。

人は一生を通して「愛される量」が決まっているという。 高校生の木無愛実は“人が一生の間に愛される量”が見える不思議なガラケーを手に入れるが、「愛される量」がまさかのゼロ!? 彼氏にも浮気されてしまうが、そんな運命を変えようと彼氏の親友・橘蓮と作戦開始! でも、ただの作戦のはずが、ふたりは惹かれあっていき……!?

「待ちに待った最新話更新された記念で復習開始!!」「休載中に話忘れちゃったからまた一からみます!」「飽き性な私が読み返すなんて自分でも驚くけど、これは本当に好き!」と連載再開を喜ぶコメントも続々。

「胸きゅんどころかギュンギュンになる」「普通のハーレム恋愛漫画かと思ったら意外とファンタジックな設定だった」とストーリーにひかれる方、そしてストーリーのカギとなる「不思議なガラケー」に対して「ガラケーに説明が付いてたのにショック」「ガラケーに説明がつく時代になってしまったのか」という声も。連載が再スタートした今だからこそ読みたい作品です。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。