マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年11月10日～11月23日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 転生したらバーバリアンになった MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 ブルーロック 金城宗幸 , ノ村優介 講談社 スポーツ 3 キングダム 原泰久 集英社 その他 4 終末のワルキューレ アジチカ , 梅村真也 , フクイタクミ コアミックス バトル・アクション 5 信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！ 大前貴史 , 明鏡シスイ , tef 講談社 ファンタジー・SF 6 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 7 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 9 ナノ魔神 画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA LINEマンガ ファンタジー・SF 10 余命宣告された天才暗黒騎士 Jung seonyul(文/原作)・nagi(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『転生したらバーバリアンになった』、第2位は『ブルーロック』、第3位は『キングダム』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 みいちゃんと山田さん 亜月ねね 講談社 ヒューマンドラマ 3 ゆびさきと恋々 森下suu 講談社 恋愛 4 ピンクとハバネロ 里中実華 集英社 恋愛 5 ある日、お姫様になってしまった件について Spoon、Plutus LINEマンガ ファンタジー・SF 6 よくある令嬢転生だと思ったのに lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 いっそあなたがトドメを刺して 瀬戸めぐむ 講談社 恋愛 8 泣いてみろ、乞うてもいい VAN JI(漫画)・Solche(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 作戦名は純情 kkokkalee(文)・Dledumb(絵) LINEマンガ 恋愛 10 見捨てられた推しのために Kim Seonyu(原作)・Ryuho(文)・ギミョン(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『みいちゃんと山田さん』、第3位は『ゆびさきと恋々』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編1位『転生したらバーバリアンになった』。

20代男性編1位『転生したらバーバリアンになった』(MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)、LINEマンガ)

今まで誰もクリアできなかった海外のインディーゲーム「ダンジョン＆ストーン」を9年間プレイし続け、ついにラスボスステージまで辿り着いた伊藤修。

「戻ってこられないかもしれません。本当に入りますか?」意味深なメッセージを承諾しボスルームに入場した瞬間、チュートリアル終了というメッセージと共に「ダンジョン＆ストーン」の世界のバーバリアン「ビヨルン・ヤンデル」に憑依してしまう。ゲーム内では街で要求される莫大な税金を払えなければ「下層民」として処刑されてしまうのだが……。

「システムはクソゲー」「クソゲー過ぎるw」と読者からもツッコミが止まらないゲームの世界が舞台ですが、「典型的な俺つえ～系ではなく、戦闘では絶望感漂う生死をかけたギリギリの戦いが多く定期的にヒリヒリさせてくれます」「異世界転生と思ったら、選択ミスのできないデスゲームだったでござる」と、ストーリーの面白さを称賛する声多数。

「面白いし、独特のストーリーでそこらの転生モノより伏線ありそうなので2周目読み出した!」「70話まで読んで今2周目入るところだけど、この漫画めちゃクソ面白いぞ。マジでおすすめだから皆んな読んで。」「読み返してるけどこの作品めっちゃおすすめします!」と、読み返しをする方からのオススメコメントも多い作品です。

