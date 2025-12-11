シマノは、アドベンチャーサイクリングシューズ「EX900」(36,300円)を、12月11日よりシマノ公式オンラインストア限定で販売する。

「EX900」は、より高度なバイクパッキングやテクニカルなトレイルライドに対応するために開発された、マウンテンバイクライダー向けのサイクリングシューズ。ハイキングスタイルを取り入れた堅牢なデザインで、熱心なサイクリストやアウトドア愛好家に最適な仕様だ。

通気性に優れたメッシュアッパーと防水性の高いGORE-TEXパフォーマンスライナーを採用し、長時間のライドでも足元を快適に保つ。BOAフィットシステムにはL6ダイヤルを2つ搭載し、ペダリング時および歩行時の安定性を確保するための微調整が可能となっている。

環境への配慮も重視しており、アッパーおよびミッドソールには最大18%のリサイクル素材を使用。シマノ独自のULTREAD EX アウトソールパターンは、前足部の接地面積を広げることでグリップ力を向上させ、クリートのガタつきを軽減する。さらに、別売のラバークリートキャップを装着することで、歩行時のトラクションおよびペダルから外した際の安定性を強化することが可能だ。

「EX900」の重量は458g(size 43)、カラーはブラック、ソール剛性は5、スタンダードサイズ38-48。PD-M8120またはPD-T8000 SPDペダルとのペアリングがおすすめ。