シマノは、SHIMANO CUESシリーズに、ポリッシュシルバー仕上げを施したドロップハンドル仕様の新製品を追加する。この新製品は、シマノが100年以上にわたり培ってきた金属加工の歴史と伝統を表現しており、SHIMANO CUESの信頼性を、クラシックな外観でライダーに提供するという。

特別仕様のポリッシュシルバーエディションは、SHIMANO CUESドロップハンドル仕様のラインアップに加わる。CUESドロップハンドル仕様は、信頼性、耐久性、スムーズなドライブトレイン性能を備え、日常のロードライドやグラベルライドなど、多様なライドスタイルにエルゴノミックな快適性を提供。ポリッシュシルバーエディションによって、さらにビジュアルの個性が追加される。

SHIMANO CUES ポリッシュシルバー エディション

特別仕様のCUESポリッシュシルバーエディションは、ライダー自身の理想のバイクデザインを構築するために、自由に組み合わせて使用可能だ。ブレーキシステムを油圧ディスクまたは機械式ディスクから選択するか、CUESフラットバーと組み合わせることも可能です。どの組み合わせでも、SHIMANO CUESのスムーズで信頼性の高いドライブトレイン性能で、ポリッシュシルバーならではのスタイルが表現できる。

RD-U6000 – ポリッシュシルバー リアディレーラー

10スピード LINKGLIDE 対応

最大ロースプロケット: 50T

希望小売価格：10,552円

CS-LG400-10 – カセットスプロケット

10スピード LINKGLIDE

11-48T ギアコンビネーション

希望小売価格：9,055円

FC-U6030-1 – ポリッシュシルバー クランクセット

チェーンリング 40T

チェーンライン: 50mm

クランク長: 170mm

DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+

ツーピースクランクセット: 1 x 11 / 10 / 9-speed

希望小売価格：14,672円

HB/FH-QC400 – ポリッシュシルバーハブ

コンタクト シール ベアリング

希望小売価格：HB-QC400：3,562円、FH-QC400：4,910円

※希望小売価格は2025年11月1日以降のもの

SHIMANO CUES油圧ディスクブレーキ ドロップハンドル仕様

前述のクランク、カセット、リアディレイラーに、新しいポリッシュシルバーのデュアルコントロールレバー、ブレーキレバー、フラットマウントブレーキキャリパーを組み合わせることで、安定した制動力を誇る油圧ディスクブレーキ仕様という最新性能と、クラシックな外観を兼ね備えたバイクを仕上げることができる。

ST-U6030-R ポリッシュシルバー 油圧ディスク デュアルコントロールレバー

ロード上位モデルのテクノロジーとエルゴノミクスを踏襲したデザイン

レバーへのアクセスを短くし、さまざまな手のサイズのライダーが 快適にレバーに手が届くよう設計

10速と11速のドライブトレインと互換性あり

SHIMANO CUES の特徴であるスムーズな変速

希望小売価格：23,832円

BL-U6030-L ポリッシュシルバー 油圧ディスク ブレーキレバー

ST-U6030-R と同じエルゴノミックデザイン

レバーへのアクセスを短くし、さまざまな手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くよう設計

希望小売価格：22,630円

BR-U6030 – ポリッシュシルバー フラットマウント 油圧ディスクブレーキキャリパー

汎用性の高い160㎜ローターに特化

アダプターなしで使用するフラットマウント仕様

軽量で、様々な環境下でも安定した制動力の2ピストン仕様

希望小売価格： 7,223円 フロント／リア同額

※希望小売価格は2025年11月1日以降のもの

SHIMANO CUES 機械式ディスクブレーキ ドロップハンドル仕様

S HIMANO CUESの機械式ディスクブレーキの構成は、新しいポリッシュシルバーの機械式デュアルコントロールレバーおよびブレーキレバーと、既存のBR-RS305ブレーキキャリパーを使用。機械式ディスクブレーキの信頼性とメンテナンスの手軽さに加え、ポリッシュシルバーならではの目を引く外観を提供する。

ST-U3030-10R ポリッシュシルバー デュアルコントロールレバー

ロード上位モデル機械式ブレーキレバーの設計特性を活用して、 人間工学に基づいて設計

希望小売価格：17,909円

BL-U3030-L – ポリッシュシルバー ブレーキレバー

NEW SUPER SLR (SHIMANO LINEAR RESPONSE)対応

ロード上位モデル機械式ブレーキレバーの設計特性を活用し、 人間工学に基づいて設計

希望小売価格：15,119円

※希望小売価格は2025年11月1日以降のもの

SHIMANO CUES 機械式ディスクブレーキ フラットハンドル仕様

SHIMANO CUESのポリッシュシルバーを使用しフラットハンドルのバイクを構成することも可能だ。既存のCUES SL-U6000-10Rシフターを、BL-MT401またはBL-T4000ブレーキレバー、そしてBR-MT410およびBR-T4000ブレーキキャリパーと組み合わせられる。

さらに、これらのコンポーネントを、上記のポリッシュシルバーのCUESクランク、カセット、リアディレーラーと組み合わせることで、フラットハンドル構成においてもポリッシュシルバーならではの外観を演出が可能だ。