NEXERはMSクリニックと共同で、「SNSで見かける男性美容関連の投稿」についてのアンケートを実施した。事前調査で「SNSを利用していて美容医療・整形・AGA・ダイエットなどに興味を持ったことがある」と回答した男性300名を対象にした調査だ。結果は?

■SNSで見る男性美容関連の投稿にどう感じている?

男性の美容意識が年々高まり、スキンケアや美容医療を利用する人も珍しくなくなった。

SNSでも美容に関する投稿や広告を目にする機会が増えた。「身だしなみとしての美容」は定着しつつあるようだ。

一方で「広告が多すぎて不信感を感じる」「本当の情報が知りたい」という声も少なくない。そこで実施された今回の調査。どのような実態が明らかになったのだろうか。

■73.0%がYouTubeを普段チェックしていると回答

まずは、普段チェックしているSNSを聞いた。

73.0%が YouTubeをチェックしていると回答。ついでX(旧Twitter)が56.7%、Instagramが36.7%となっている。

続いて、SNSで美容関連(整形・ダイエット・AGA・包茎手術など)の投稿をどのくらいの頻度で見るかを聞いた。

9.0%が毎日のように見ると回答したほか、12.3%が「週に数回」、13.0%が「月に数回」と答えている。

■31.0%がAGA・薄毛治療の投稿が印象に残ったと回答

さらに、SNSで見て印象に残った美容医療の内容を調査した。

31.0%が「AGA・薄毛治療」の投稿が印象に残ったと回答。次に「男性脱毛」が28.6%と続いている。

それぞれ、具体的に印象に残った内容を一部紹介している。

「AGA・薄毛治療」の具体的な印象

・カツラじゃない植毛。(20代・男性)

・本当に生えるのか疑わしいと言う目で見た事ならあります。(30代・男性)

・これだけ広告が多いということはそれなりに広告効果があるのだろうと想像できる。(30代・男性)

・値段が高そうだと思った。(40代・男性)

・いろんな施術があるんだなと感じました。(40代・男性)

・薄毛改善していく様子。(40代・男性)



「男性脱毛」の具体的な印象

・ワキやスネ毛や全身脱毛の医療。(20代・男性)

・今なら0円と謳っている広告。(30代・男性)

・手軽にすることができそうと思った。(40代・男性)

・ほんとに効果があるのか気になりました。(40代・男性)

・最近は男性でも美容医療をやるんだなと思いました。(40代・男性)



AGAや脱毛は、見た目の変化が明確でビフォーアフターの効果を実感しやすい分、SNS上でも関心を集めやすいテーマといえる。実際の声からは「本当に効果があるのか」「費用が高いのでは」といった不安が目立った。

一方で「手軽に感じた」「気になった」など前向きな印象も多く、受け止め方はさまざまである様子がわかる。

■40.4%がYouTubeをきっかけに行動したと回答

次に、SNSで見たクリニックや施術についてどのような行動をとったかを聞いた。

77.6%が「行動したことはない」と回答。一方で、17.1%が「ネットで検索した」と回答しており、行動に移す人は一定数いるものの、実際に来院した人は2.4%とごく少数にとどまっている。

さらに、美容医療の投稿を見て行動したきっかけとなったSNSについて聞いた。

40.4%がYouTubeをきっかけに行動したと回答し、もっとも多い結果になった。次に、X(旧Twitter)とTikTokがいずれも14.9%となっている。

■38.1%がSNSの美容医療関連の投稿を「怪しいと感じる」と回答

さらに、SNSの美容医療関連の投稿や広告を見た際、どのように感じるか聞いた。

38.1%がSNSの美容医療関連の投稿について「怪しいと感じる」と回答。「広告が多すぎてあまり信用できない」という声も29.0%あり、情報の信頼性に疑問を感じている人が多い状況がわかる。

続いて、興味に合った美容医療広告が頻繁に出る場合どう思うかを聞いた。

59.0%が「頻度が多くてうっとうしい」と回答し、広告の量に対するネガティブな印象が目立った。

一方で21.0%が「興味はある」と答えており、ポジティブな捉え方をする層もあるようだ。

■42.4%が、SNSの投稿や広告を見て自分の悩みを意識したことが「ある」と回答

あわせて、SNSで表示される美容医療の投稿や広告を見て、自分の体や外見の悩みを意識したことがあるか調査した。

6.7%が「よくある」と回答し、35.7%が「たまにある」と答えている。合計すると、42.4%がSNSをきっかけに悩みを意識した経験があるようだ。

一方で、半数以上が「ほとんどない」と回答した。

最後に、SNSで美容医療の情報を見る際に何を重視するかを聞いた。

もっとも多い回答は、48.1%の「特に重視していない」だった。次に「価格・費用の明確さ」が31.9%という結果になった。

そのほか「医師やクリニックの信頼性」も29.0%と比較的高い結果になっている。実際に検討する際には、料金面の納得感や医療機関の実績など安心材料になる情報が求められるようだ。

■まとめ

今回はSNSにおける男性の美容医療に関する投稿や広告の印象について調査し、その結果を紹介している。

SNSで美容関連の投稿を見かける人は多いものの、77.6%が行動したことがないと回答しており、情報を見ても受診にはつながりにくい実態が明らかになった。

また、38.1%が「怪しいと感じる」、29.0%が「広告が多すぎてあまり信用できない」と答えており、信頼性への不安が行動の障壁となっている様子がうかがえる。

一方で、4割以上が悩みを意識した経験があると回答しており、SNSは興味を持つきっかけにはなっている。

実際に検討する際には、料金の明確さや医療機関の実績など、具体的な判断材料が求められていた。

美容医療を前向きに検討するなら、SNSの印象だけで決めず、納得できる説明を受けられる環境で相談することが大切だ。まずは、自分の悩みについて専門家に相談してみてはいかがだろうか。

■調査概要

「SNSで見かける男性美容関連の投稿」

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年11月17日〜2025年11月26日

調査対象：事前調査で「SNSを利用していて美容医療・整形・AGA・ダイエットなどに興味を持ったことがある」と回答した全国の男性

有効回答数：300サンプル

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合がある。

引用元：NEXERとMSクリニック( https://www.clairvoyancecorp.com/ )による調査