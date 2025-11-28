小型家電やデジタル機器の企画・販売を行うスリーアールソリューションは11月25日、クラウドファンディングサイトMakuakeにて新製品「USB接続マイクロスコープ 3R-MSUSB280」の先行販売を開始した。

■自宅で頭皮・肌を簡単チェック! 新型マイクロスコープ

同社は今回、スマートフォンと接続するだけで、自宅で頭皮や肌の状態を手軽に観察できる新型マイクロスコープを発売。肉眼では見えにくい毛髪や毛穴、肌のキメの状態を“見える化"し、日々のセルフケアの効果を実感できる画期的なアイテムとなっている。ちなみに同製品は、医療を目的とした製品ではない。

1.頭皮と毛髪のコンディションを手軽にチェック

マイクロスコープで頭皮を観察することで、毛周期や毛髪の太さ・密度、毛穴の詰まりや皮脂の状態、赤みやめくれなどを確認できる。定期的な観察で、頭皮環境やケアの効果を把握し、より確かなセルフケアにつなげることが可能だ。

2.肌のキメや毛穴の状態を可視化

角質やキメ、毛穴の開きや汚れ、皮脂バランス、しみやくすみの有無など、肌の細かい状態を観察できる。ケア前後の比較により、スキンケアの効果を視覚的に確認でき、毎日のホームケアがより充実する。

2画面で比較も可能

3.観察映像を保存・比較可能

観察した映像は静止画や動画として保存でき、過去の状態との比較や振り返りが可能。美容や健康の記録として残すだけでなく、SNSでの共有や営業・アフターフォローにも活用できる。

4.多彩な用途に対応

頭皮や肌だけでなく、鉱物のインクルージョン、宝石ルースの鑑賞、陶磁器や切手、コインなどのコレクションの観察にも対応。夏休みの自由研究や理科観察など、教育用途にも活用できる。

5.安定した観察をサポートする専用スタンド

手ブレを抑えた安定した観察が可能な専用スタンド付き。上から、横から、斜めからなど多角度での観察ができ、両手が自由に使えるため、対象物の操作や作業をしながら観察することができる。

■販売概要

販売場所：Makuake

実施期間：2025年11月25日〜2026年1月7日

Makuake特別価格：超早割20%OFFなど

■商品仕様

製品名：USB接続マイクロスコープ

型番：3R-MSUSB280

サイズ(約)：長さ120mm×直径(最大)33.5mm

重量(約)：68g

カメラ画素数：30万画素

撮像素子：1／6.5インチCMOS

光学ズーム：43倍／140倍 ※モニタサイズ7.6インチにおける倍率

デジタルズーム：1.5倍、2倍

光学×デジタルズーム：最大280倍

焦点距離：0〜40mm

フォーカス：手動

静止画サイズ：1920×1440、JPG

動画サイズ：1920×1440、MP4

光源：白色LED×8

対応OS：Android6.0以上、iOS10.0以上、iPad OS11以上 ※パソコンでの使用不可

付属品：スタンド、レンズキャップ、Type-C to Lighting変換アダプタ

製品保証：商品の受け渡しから6カ月間



※同製品は医療を目的とした製品ではない