RELIVEはこのほど、薄毛男性専門美容室「RELIVE」を東京・新宿および愛知・豊田で2店舗同時オープンした。

■薄毛を理由に“美容室に行けなくなった男性"のための美容室

「RELIVE」のユーザーの多くは、本当は自分に合う髪型を見つけたいのに、「薄毛の悩みを話せる場所がどこにもない」という理由で、美容室に行くこと自体をためらってきた男性たちだ。

・「美容室では悩みを言いづらい。」

・「担当者からも触れられない空気がある。」

・「周りの視線が気になる。」



その結果、近所の床屋や1,000円カットなど「悩みに触れられずに済む場所」を選ばざるを得なかった男性が少なくない。しかしそこには薄毛に合わせたデザイン提案や専門ケアがなく、髪型で自信を失っていく状況が生まれていた。

「RELIVE」は、この現状を変えるために誕生した。

今回の「新宿店」と「愛知豊田店」の2店舗同時オープンは、都市部と地方のどちらに住んでいても、「薄毛の悩みを当たり前に話せる美容室」を広げるための取り組みとなる。

・新宿では多忙なビジネス層や若年層に。

・豊田では地域に根ざす生活者の男性に。



どこに住んでいても、「ここなら話せる」「ここなら変われる」と思える場所を増やしていく。

■美容室の常識を変えるという挑戦

美容室と聞くと、多くの人が「流行の髪型をつくる場所」「若者や女性が通う場所」というイメージを思い浮かべる。実際美容業界も長い間、その価値観を中心に発展してきた。

しかし本来の美容室は髪の悩みを抱えている人に向き合い、その人が日常を前向きに過ごせるように支える場所であるべきだ。

薄毛の悩みを抱えた男性は、本当は相談したいことがあってもその空気の中では言い出せず、美容室に行くこと自体を避けてしまうケースが多くある。「トレンド中心の美容室」という常識が、悩みを抱える男性を置き去りにしてしまっていたのだ。

「RELIVE」はこの業界に根づいた常識を変え、「悩みに寄り添うこと」を中心に据えた美容室づくりを行っている。

・流行よりもその人の髪の状態と生活に向き合うこと。

・無理に隠すのではなく、薄毛に合わせた現実的なデザインを提案すること。

・華やかさよりも、安心して悩みを話せる環境を整えること。



美容室が本来果たすべき役割を取り戻すために、「RELIVE」は薄毛男性に特化したサービスを提供し続けている。

■創業から3年で全国に広がった理由とは？

「RELIVE」が短期間で全国に広がった背景には、薄毛をめぐる悩みが「個人の問題」ではなく、社会全体が抱えてきた構造的な課題であるという現実がある。

・薄毛の悩みを美容室で言いづらい空気がある。

・誰に相談すればいいか分からないまま、一人で抱え込んでしまう。

・自己流のケアに限界を感じても、専門的に向き合ってくれる場所がない。



こうした環境が続く中で、多くの男性は「本当は変わりたいのに変われない」という状況に置かれてきた。

「RELIVE」はその行き場のない悩みに対して、髪の状態を正しく理解し、その人の生活や不安に寄り添い、専門的な提案と安心できる環境を提供してきた。

その結果、「ここなら話せる」「ここなら任せられる」という声が広がり、全国各地から利用希望や出店要望が増え続けている。

今回の新宿店と愛知豊田店の2店舗同時オープンは、この課題により広く応えるための新たな一歩だ。都市部と地方のどちらでも、薄毛の悩みを抱える男性が自然に相談できる環境を整えることを目指している。

■新店舗の概要

【RELIVE 新宿店】

住所：東京都新宿区新宿3丁目20-8 トップハウス7階



【RELIVE 愛知豊田店】

住所：愛知県豊田市美里6丁目6-2グリンデル6 1F



いずれの店舗も、薄毛の悩みに寄り添うカウンセリング、薄毛に合わせたデザイン提案、配慮された空間での施術など、RELIVEが大切にしてきたサービスをそのまま提供する。都市部と地方のどちらに住む男性にとっても、安心して相談できる環境を整えている。

■薄毛の悩みを社会から切り離さないために

薄毛の悩みは、多くの男性にとって日常の中でふと気持ちが沈む原因になり得るもの。

しかしその悩みをどこで相談すればいいのかわからず、一人で抱え込んでしまう人が少なくない。美容室では触れにくい空気があり、家族や友人にも話しづらく、専門知識を持つ場所も限られてきた。

「RELIVE」はこの行き場のない悩みを社会から切り離さず、正面から向き合うことを大切にしている。

髪の状態や日々の不安を丁寧に受け止めることや薄毛に合わせた実用的な提案を行うこと、安心して相談できる環境を全国で増やしていくこと。

都市部でも、地方でも、どこに住んでいても「ここなら話せる」「ここなら相談できる」と思える場所があること。同社では、それが男性の自信や日常の過ごし方に大きな変化をもたらすと考えている。

■RELIVEが描くこれからの未来とは？

薄毛の悩みは特別なものではない。

ただ話せる場所がなかっただけだ。



「RELIVE」は、髪の悩みをまっすぐに受け止め、その人が本来もっている魅力を取り戻すために存在している。

「薄毛でも、かっこよく。」



これは合言葉ではなく「RELIVE」の使命だという。同社では、「全国にその新しい当たり前を広げていきます」と、その決意を語っている。