アイドルグループ・SUPER EIGHTの横山裕が、きょう11日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00～)に出演。過去の恋愛や結婚に関する話を赤裸々に初披露する。

横山裕

「バラエティはもちろん、俳優としても第一線で活躍するあのスーパーアイドル」と紹介された横山は、照れながら登場。漠然とした結婚願望はあるものの、あまり現実的には考えられていないと自己分析し、好きになった瞬間を頂点にどんどん冷めていってしまうという。

事前取材を担当した福田麻貴は、そんな横山に理想のタイプとその理由を尋ねるが、その回答に“めっちゃ少年みたい”と鋭いツッコミ。ややこじらせ気味の空気を醸し出す。

横山の恋愛観、結婚観を受けて、スタジオでは“結婚のタイミング”をテーマにトークを展開。「俺が悪いと思ってる」と思い詰める横山に、藤田ニコルが追い打ちをかけるような言葉を投げかける。

終わった恋愛に対する後悔は一切ない、ときっぱり言い切る指原莉乃といとうあさこの言葉を聞いて、過去に思いをはせ、苦い顔をする横山の落ち込んだ様子に、福田麻貴が思わず「泣きます!?」と声をかける。そんな横山が初めて語る、結婚への後悔とこじらせてしまった理由も明かされる。

横山の恋愛観、結婚観を徹底的に掘り下げた今回に続き、後編となる次週は、親しい後輩たちが横山の知られざる素顔を暴露する予定。さらに、日々の“やりすぎ”ルーティンや負けず嫌いの性格について本人が語るエピソードを元に検証していく。

