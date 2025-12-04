きょう4日と11日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～ ※一部地域は20:00～)では、「ゴチになります!26」に横山裕(SUPER EIGHT)、ムロツヨシが出演する。

ゴチ4回目の出演となるムロは、盛り上げたい一心で学ラン姿で登場し、ゴチメンバーも騒然。ゴチバトルの舞台は伝統的な和食にフレンチとイタリアンが融合した料理が楽しめる 「和食 清水」。設定金額は35,000円で、ビリの自腹額は9人で32万円前後となる。

今年1番の高額設定に横山は「いややー」、現在最下位の小芝風花は「怖すぎる」と恐れ、ビリ2の高橋文哉は「今日はもう負けない!」と意気込む。

今回は、乾杯に使った高級シャンパン10万円分を、1品目の予想金額が一番外れた人が支払うという特別ルールが追加され、一同戦々恐々だ。

テーマは「みんなで(秘)宴会芸披露! 大忘年会ゴチ」。増田貴久は、伝家の宝刀の芸をさらにパワーアップさせるが、まさかの結果に横山を憤慨させる。その横山は、親に「それどうやるん?」と褒められたという一芸を披露するが、これをあのゴチメンバーが完コピしてしまう。

今年ゴルフを始めたという高橋は、ゴルフボールリフティングなる芸に挑戦。実はかくし芸レベルの超難度の技で、横山も「これできたらスター」と驚く。矢部浩之は、自らも「グルメ番組で絶対やめるべき」と言う伝統芸を披露。さらに、今年の新メンバーの白石麻衣とせいやが、ものまね特番並みのコラボネタに挑戦し、ムロは「ゴチメンバーって勇気ある人しか採用されない?」と驚き、横山も「テレビ出るのって大変なんすね」と感心する。

横山と言えば今年、24時間マラソンを見事完走。そこでゴチメンバーからも質問が飛び交うもなぜか微妙な表情になる。増田からのムチャブリには「1人でやってください」とピシャリ。その横山から聞くムロの処世術には「すごい!」と一同感心する。

一方、ムロは最近、高橋と共演した際のエピソードを披露。「ゴチとはイメージ違う」とムロが言う、高橋の撮影現場での立ち振る舞いとは。

残り2戦で自腹レースは1戦も負けられない緊張感が漂う。忘年会恒例のビンゴゲ－ムも登場し、豪華賞品の中には「自腹レースの金額から-10万円」券が含まれており、下位メンバーの小芝、高橋、白石は狂喜乱舞する。

「ゴチになります!26」レギュラーメンバー支払額（11月20日放送前時点）

第1位：増田貴久 22万5,000円

第2位：せいや 28万3,300円

第3位：岡村隆史 36万7,412円

第4位：矢部浩之 46万2,300円

第5位：白石麻衣 76万2,700円

第6位：高橋文哉 84万 550円

第7位：小芝風花 85万6,800円



