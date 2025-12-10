関根麻里、父・関根勤から受け継いだ子育て哲学「いま思うと、それがあったから頑張れた」

ABEMAのニュース番組『わたしとニュース～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』(毎週火曜〜金曜12:00〜)が5日に配信された。

父・関根勤から受け継いだ“人生は楽しい”子育て哲学

番組では、関根麻里が自身の子育て観の原点として、父・関根勤から受け継いだ思いを語る場面も。

幼少期、父・勤は「芸人として娘を笑わせたい」「人生って楽しいと伝えたい」という思いから全力で遊び、育児本や社会問題の手記も読み込んで、「ドロップアウトしないためには、“人生は楽しい”という天秤の重みをつくればいい。自分ができることはそれを伝えること」と考えていたという。

関根は「いま思うと、それがあったから頑張れた。人生は楽しいっていう基本的な概念があるから、大変な時も頑張れば良いことが待っていると思えた」と回想。

そして、「同じく娘たちにも“人生って楽しい”って思ってもらいたい。わたしはそれを“楽しさ貯金”って呼んでいるんですけど、楽しい貯金があれば、大変な時も乗り越えられる。その力になったら良いなと思っている」と、関根家に受け継がれた温かな子育て哲学を明かした。