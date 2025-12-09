銀座コージーコーナーは、12月19日から全国の生ケーキ取扱店で2025年クリスマスケーキの販売を開始する。

今年も、平日クリスマスに合わせて、定番の苺のクリスマスケーキや、カットいらずのプチケーキの詰め合わせやアソートケーキ、おひとりさまサイズのプチデコレーション、クリスマスデザインのカットケーキなどの豊富なラインアップが展開される。

同店のクリスマスケーキの店頭予約は12月中旬まで(受付終了日は店舗によって異なる)受け付けており、受け取り期間は商品によって異なる。なお、電話での予約は受け付けていない。

ネット予約は、銀座コージーコーナーネット予約サイト内で12月15日23:59まで受け付けているが、ネット予約受付の上限数に達し次第予約受付終了となる。店舗での受け取り期間は12月23日～25日。

カットケーキは14種類のラインアップが展開されている。

「クリスマスコージープリンセスセット」(3個入/2,526円)は、苺クリームをスポンジでサンドした「コージープリンセスサンタ」、チョコチップ入りチョコクリームをスポンジでサンドした「コージープリンセストナカイ」、ピスタチオ&ラズベリー&チョコの相性を楽しむ「クリスマスツリーケーキ」のプチデコレーションケーキのセット。12月19日〜25日の期間で販売しており、単品でも販売している。

「雪降るベイクドレアチーズ」(561円)は、コクのあるベイクドチーズと乳味のあるレアチーズの2種類のチーズ生地を楽しめる一品。12月5日～25日の期間で販売している。

「ノエルミルクレープ」(561円)は、苺グラサージュや苺クリームと抹茶スポンジを使用したクリスマスカラーのミルクレープ。カスタード入りクリームを挟んだプレーンなクレープ5枚の上に苺クリームを挟んだ苺風味のクレープを4枚重ねており、2種類のクレープとクリームの層を楽しめる一品。

「ショコラノエル」(669円)は、スイートチョコムースの深いカカオの香りやミルクチョコムースの軽やかなコクとまろやかさ、ガナッシュの濃厚さを楽しめるチョコレートケーキ。12月5日〜25日の期間で販売している。

なお、北海道・九州地方および福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はなく、一般商品は12月1日から販売している。記載の価格は消費税8%の価格で、イートインの場合は消費税10%となる。