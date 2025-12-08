神戸市交通局は、将来的な乗務員不足への対応と限られた経営資源の有効活用を目的として、神戸市営地下鉄西神・山手線で1月5日始発からワンマン運転を開始すると発表した。

現在、神戸市営地下鉄のワンマン運転は北神線と海岸線で実施している。2026年1月5日以降、新たに西神・山手線で全線・全列車を対象にワンマン運転を開始するが、ダイヤ(列車時刻)の変更は行わないとのこと。

安全性確保・向上の取組みとして、ホームドアおよびワンマン運転に対応する各種設備を導入している。ホームドアに関して、西神・山手線と北神線の全駅で設置が完了。海岸線も設置を進めており、2028年度の完了を予定している。車内に設置している非常通報装置への対応に関して、乗務員だけでなく運転指令所の係員からも応答・通話できるようにすることで、迅速な対応を可能にしたという。

運転指令所から車内への放送も可能にし、トラブル発生時など、乗務員が乗務員室から離れて対応している場合でも迅速・適切な案内を可能とした。各駅のホームに運転士用のITVモニタ(ホーム監視モニタ)を設置し、運転士がホーム上の利用者の動向など確認しつつ、安全に扉を閉められるようにしている。