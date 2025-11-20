PayPayとPayPayカードは12月1日、店舗やオンラインストアなどで「PayPay」「PayPayカード」を利用すると、お得に食事や買い物ができる「超PayPay祭」を実施する。

最大全額戻ってくる「PayPayスクラッチくじ」

2025年12月1日～12月28日までの期間、本人確認(eKYC)済みのユーザーを対象として、対象の店舗(クレジットカード加盟店含む)でPayPayおよびPayPayカードで税込み200円以上決済すると抽選が行われ、決済方法や条件に応じた確率で1等から3等までのいずれかが当たるPayPayスクラッチくじを実施する。決済方法などによって、異なる色のスクラッチカードが決済後の画面に登場し、1等の当選者には、最大で決済金額の全額(100%)のPayPayポイントを付与する。

赤い画面の「PayPay残高(以下、PayPay残高カードの決済も含む)」で決済した場合は、4回に1回の確率で1等から3等までのいずれかが当たる。青い画面のPayPayクレジットやPayPayカードで決済した場合は、1等から3等の当選確率が2回に1回にアップする。PayPayカードでの決済は、プラスチックカードでの決済のみならず、Apple Pay、Google Payに設定したPayPayカードでの決済もキャンペーンの対象となる。

また、PayPayカードでの決済は、PayPayに届いた決済通知からすぐにスクラッチカードを削ることができる。海外での利用に対してもスクラッチカードが配付される(日本国外でくじは削れない)。なお、当選確率は、抽選1回ごとの確率を示すものであり、必ず当選確率ごとに当たるものではない。

多彩なお店のPayPayクーポンを配布

12月1日～12月28日、多様な加盟店の「PayPayクーポン」配布が予定されている。対象となる加盟店については、後日キャンペーンページで案内される。クーポンの詳しい利用方法については同社ウェブサイトで確認を。

PayPayクレジット紹介プログラムを実施

12月1日～12月28日まで、「PayPayクレジット紹介プログラム」を実施する。紹介する人が紹介コードを友だちに送り、紹介された人が紹介コードの登録後にPayPayカードへ新規入会し、PayPayクレジットを新規設定したうえで、プログラム期間内にPayPayクレジットまたはPayPayカードで1回決済すると、1人当たり500ポイントのPayPayポイントが付与される。

付与上限は、紹介した人は1人紹介につき500ポイント(最大10人・合計5,000ポイント/期間)、紹介された人は500ポイント(1回のみ)となる。