PayPayとLINEヤフーは12月1日から、対象店舗で花王商品をPayPayで購入したユーザーに、累計購入金額の最大30%をPayPayポイントで付与する「花王商品の購入で最大30%戻ってくるキャンペーン」を実施する。

実施期間は12月1日午前0時～12月31日午後11時59分まで。対象店舗にて花王の対象商品を累計でPayPay決済により税込3,000円以上購入すると、PayPayで決済した購入金額に対して最大30%のPayPayポイントが付与される。開催期間中の付与合計上限は最大1,500ポイントとなる。ニベア花王の商品も対象に含まれるが、メリーズ、キュレル、花王ソフィーナ、カネボウ化粧品の商品は対象外となる。

また、本キャンペーンと同期間で「花王 抽選で5,000ポイント当たるキャンペーン」も実施する。こちらは同キャンペーンページから応募(LINE公式アカウント「花王トクトクNEWS」を友だち追加)をしたうえで、対象店舗にて対象ブランド6ブランド(アタック、ハミング、ワイドハイター、ハイター、クイックル、マジックリン)のうち、2ブランド以上をPayPayで購入すると、抽選で最大500名にPayPayポイントが最大5,000ポイント付与される。

対象店舗や詳細は特設ページで確認できる。