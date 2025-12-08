俳優・のんが、中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』(1月7日スタート、毎週水曜24:24～)に出演する。

のん

加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛けるこのドラマは、防衛省に秘密裏に呼び出された7人が、クセだらけの能力を生かして地球を救うというヒーローストーリー。主演の菊池風磨とともに予備自衛英雄補を演じるのんは、ある理由により人と関わることを避け、会社でも浮いた存在である会社員・火尾紗衣(ひおさえ)役だ。

のん コメント

――本作へのオファーを受けた際の思いをお聞かせください。

加藤浩次さんがドラマを作るんだ！という驚きと、なんだか面白そう…というわくわくを感じました。加藤さんとは初めましてですが、お話をいただいて光栄でしたし乗っかったら楽しそうだぞ。と、思い切って飛び込んでみました。

――台本を読んだ感想を教えてください。

ヒーローものは大好きです。スーパーヒーロー映画のファンですし、攻めの姿勢の役柄を率先してやってきました。

ドキドキしながら台本を読んでみたら、ヒーロー達は戦わないし部屋にこもっているし、どうやら能力を持っているけどコメントしづらいものばかり。でも読み進めていくうちに、ヒーロー達がおかしくてどこか共感してどんどん愛おしくなっていきました。

そして、加藤さんはこの愛おしいヒーロー達をどうにか届けたいのだなと思うと、とってもピュアな熱意を感じました。

――放送を楽しみにしている視聴者やファンの皆さんへメッセージをお願いします。

『こちら予備自衛英雄補?!』ぜひぜひタイトルを覚えて見てください。

面白い作品になると思いますので、気楽に笑って楽しめる時間を過ごしていただけたらと思います。