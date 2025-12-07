乃木坂46井上和「みんなで泣きました」11年連続「紅白」出場で喜びの声

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。12月1日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、11年連続で出場する「NHK紅白歌合戦」（以下：紅白）について語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「紅白への出場おめでとうございます！ 発表の模様をリアルタイムで観ていたのですが、乃木坂46の名前があったときは、めちゃめちゃうれしかったです！ 毎年紅白を観ているので、今年も大好きな乃木坂46を年末に観られて、とてもうれしいし幸せです！ また“11年連続”という言葉を聞くと、改めてすごいグループであり、とても歴史が長く、素敵なグループなんだなと思いました。本当におめでとうございます！」井上：私たち乃木坂46は、11年連続で「NHK紅白歌合戦」への出場がかないました！ もう本当にうれしい!! みんなで泣いて喜びました。やっぱり、当たり前のことではないじゃないですか？ それに、乃木坂46って日々移り変わっているグループですし、形を変えながら長い間活動させていただいているので、（選ばれないことも）ゼロではないというか、「今の乃木坂46が求められているのだろうか」という不安もどこかにあって……。一生懸命頑張って活動してきたし、みんなできる限りの努力はしてきたけど、その努力に結果がついてくるか否かっていうのは、また別のお話でもあって。でも、ありがたいことに今年の努力をこういう形に残していただけるということで、私もうれしいです！最後の最後まで一緒だね（笑）！ 楽しもうね！ ぜひ観てください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info