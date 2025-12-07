乃木坂46井上和「佐々木舞香さんも『アニメ好きなんですよね？』って話かけてくださったんですけど…」『ベストヒット歌謡祭』SPユニットで後悔していることは？

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。12月1日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、11月13日（木）に放送された「ベストヒット歌謡祭2025」（日本テレビ系）で、和先生も参加したベストヒットSP（スペシャル）ユニットについて語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「『ベストヒット歌謡祭2025』で披露されていた『初恋サイダー』観ました！ Buono! の神曲をあんな豪華メンバーで歌うなんて、うれしくて、胸のなかがじんわりきました。また、にゃん先生が他のグループのアイドルさんと一緒に歌う姿も貴重で新鮮でした」井上：11月13日に放送された「ベストヒット歌謡祭」でのSPユニットに参加させていただきました！ メンバーは、=LOVE（イコールラブ）の佐々木舞香さん、ME:I（ミーアイ）のTSUZUMIさん、FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣さん、超ときめき♡宣伝部の吉川ひよりさん、そして、乃木坂46からは私、井上和ということで……。もう～！ 本当に緊張したよ（笑）!! 「こんな豪華なメンバーで歌わせていただけるなんて！」っていう感じでしたし、発表されたときは私もドキドキだったんですけど、頑張って良かったなって思えるステージでした！他のアイドルさんとコラボするってなかなかないからね。井上：ただ、私は人見知りを発揮してしまって、全然話せなかったのがすごく悔しくて……。横が吉川ひよりさんと佐々木舞香さんだったんですよ。吉川ひよりさんもすごく優しくて、いっぱい笑いかけてくれて……でも、ちゃんと話せなくて。佐々木舞香さんも「アニメ好きなんですよね？」「編み物が好きなんですか？」って話かけてくださったんですけど、もっとまともな返しができれば……私のコミュニケーション能力の低さを実感した1日でもありました（笑）。それが悔しかったので、またお会いする機会があったら、いろいろお話できたらうれしいなって思います！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info