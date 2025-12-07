シンガーソングライターの家入レオが、きょう7日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に出演。初めてとなる単独トーク番組出演で、上京のきっかけとなったアーティスト・YUIとの知られざる秘話を語るほか、勘当同然で別れた父からの手紙に涙を見せる。

家入レオ

2012年に17歳でデビューして以来、ドラマ主題歌14曲を手がけ、“主題歌女王”との呼び名もある家入。番組ではそんな彼女の素顔を知る人物として、3時のヒロイン・福田麻貴がインタビューに答え、ライブで見せたそのギャップある素顔を打ち明ける。一方でプライベートでも親交が深いからこそ、家入が父との間に抱く葛藤について気になることがあるようで…。

福岡で育ち名門校に通っていたなかで、音楽への思いが募り上京した家入だったが、その挑戦を決めるまでには、娘の将来を案ずる父親との衝突があった。番組では、家入の親友である南海キャンディーズ・しずちゃんが登場し、家入の生い立ちと活躍までの歩みを振り返る。幼い頃から歌手になることに憧れを抱くも、「絶対反対されるって思ってた」と。その本音を父には伝えられず。それでも近くで支えてくれた母は、娘のため大きな決断をする。

周囲に才能を認められ、事務所からのスカウトも受けた家入。“二度とないチャンス”だと、上京することを父に打ち明けるも、驚いた父は猛反対。「もし行くんだったら家入家の敷居はもう跨がないでください」とまで言われてしまう。一度は夢を諦めかけた家入だったが、そんな時憧れだった同郷の先輩・YUIから一本の電話が届く。

父の反対を押し切り、上京を果たして14年。勘当同然で家を離れるも、その間“父に認めてもらいたい”という思いが消えることはなかったという。番組ではそんな家入に対し、父が宛てた手紙をMCの山崎育三郎が代読。“ご苦労さま”という労いのメッセージに、これまでの思いがあふれた家入の目からは涙がこぼれる。

そして、最後に父に対して今だからこそ口にする本音を吐露。そのうえで見せた「こんなにカメラの前で笑ったの初めてかも」という笑顔に注目だ。

【編集部MEMO】

家入レオは、日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の主題歌を担当。曲に込めた思いを、「現実から逃亡した2人。生まれ育った環境も価値観も正反対な八神結以(桜田ひより)と林田大介(佐野勇斗)。時に衝突し合いながら相手の中に自分を発見し絆を強めていくその姿が、鏡越しに自分と対話している様に見え新曲『Mirror』を作りました。UNISON SQUARE GARDEN/TenTwentyの斎藤宏介さんとfeat.したこの曲。斎藤さんの儚くも意志のある歌声が、日々の底から顔を上げる力をくれると思います。小さな煌めきが溢れるこの曲が2人の逃亡劇を優しく包みますように」とコメントしている。

