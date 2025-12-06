乃木坂46 井上和＆賀喜遥香『エヴァンゲリオン』葛城ミサトの“マンションの間取り図”に大興奮！井上「オタクはこういうのが好きですよね」

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。

11月22日（土）の放送では、『エヴァンゲリオン』を愛してやまない乃木坂46井上和（いのうえ・なぎ）さん・賀喜遥香（かき・はるか）さんが、東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催中の『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」をレポート！ 解説の特定非営利活動法人 アニメ特撮アーカイブ機構（ATAC） 辻壮一（つじ・そういち）さんとともに、展示されている貴重な資料を見学しました。ここでは、『エヴァンゲリオン』の設定資料が展示されているブースを見学する模様をお届けします。

◆井上和の夢

賀喜：あ、初号機だ。

井上：初号機！ うれしい～！ これ何でしたっけ？

辻：拘束機（正しくは、エヴァンゲリオン専用拘束兼移動式射出台）です。

井上：テンションが上がるやつですね。

辻：はい、これでビュッと上がっていきます。

井上：何度これに乗りたいと夢見たか！

賀喜：初号機じゃなくて、そっちに乗りたかったんだ（笑）。

井上：小さいときは、これで発射（射出）してみたくて（笑）。

賀喜：ハハハ（笑）。

井上：すごい夢です。この細かい発射（射出）するときの動作とかまで……。

賀喜：本当だ！

辻：これは多分、庵野（秀明）さんが描かれたんだと思います。

賀喜：え!? 絵うま！ いや、それはそうなんですけど（笑）。

井上：改めてビックリしちゃいますよね（笑）。

賀喜：めちゃくちゃうますぎる！

井上：私は絵を描くのも好きなんですけど、初号機って他の機体に比べて模写がめちゃくちゃ難しくて。

辻：なるほど（笑）。

井上：機体を頑張って描いたりしていたんですけど、2号機とかのほうがまだ描きやすかったんですよ。だけど、初号機は本当に描くのが難しくて。だから今、初号機の頭の部分をいろんな角度から見て、改めて絵のうまさに感動しています。

賀喜：すごいね。

◆井上「オタクはこういうのが好きですよ」

賀喜：（碇）シンジくんの部屋がある。

井上：どこですか……本当だ！ ダンボールがね、いっぱいあるんだね。

辻：あと、これは（葛城）ミサトさんのマンションの間取り図です。

井上＆賀喜：えー!?

賀喜：助かる～！こういうの大好きです!!

井上：遥香さんから聞いたことのない声が（笑）。

賀喜：楽しすぎてどうしよう！

井上：ミサトさんの部屋は7.5畳ですって！

賀喜：初めて知った！ シンジくん（の部屋）は6畳だよ。

井上：そうなんだ～。

辻：間取り図をガチ見していましたね（笑）。

井上：オタクはこういうのが好きですよね。

賀喜：大好きです!!

辻：楽しんでいただけて良かったです。

賀喜：こういう設定資料があってすてきなアニメができていると思うと、「ありがとうございます」っていう感じです。

――この後も、TVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』のセル画や、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』のコーナーを見学し、興奮しっぱなしの2人でした。

＜番組概要＞

番組名：FM EVA 30.0

放送日時：毎週土曜 22:30～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/