名古屋市交通局は、上飯田線を除く地下鉄各線で、12月31日の終電後から1月1日の始発まで終夜運転を実施すると発表した。各線とも運転間隔は約30分とのこと。鶴舞線は名鉄豊田線および名鉄犬山線との相互直通運転を行わない。

東山線は0～5時台にかけて上下各10本を増発し、約30分間隔で終夜運転を行うほか、通常ダイヤの最終列車と始発列車も運転区間を延長し、高畑～藤が丘間の運転に。終夜運転の時間帯、全列車で栄駅の停車時間を通常より長くするという。

名城線は0～5時台にかけて右回り・左回り各12本(一部列車はナゴヤドーム前矢田行)を増発し、おおむね30分間隔で終夜運転を実施。通常ダイヤの最終列車と始発列車も運転区間を延長する。名港線は0～5時台にかけて金山～名古屋港間で上下各11本を増発し、おおむね30分間隔で終夜運転。金山駅にて環状運転を行う名城線へ乗換えとなる。

鶴舞線は0～5時台にかけて上下各10本を増発し、通常ダイヤの上り最終列車(赤池発浄心行)も運転区間を延長。名鉄豊田線および名鉄犬山線との相互直通運転は行わず、上小田井～赤池間で30分間隔の終夜運転を実施する。桜通線は0～5時台にかけて上下各10本を増発し、おおむね30分間隔で終夜運転。野並駅発着となっている通常ダイヤの最終列車と始発列車も運転区間を延長し、太閤通～徳重間の運転とする。

なお、年末年始の東山線は12月31日から1月3日まで年末年始ダイヤ、12月27～30日と1月4日は土曜・日曜・休日ダイヤで運転。東山線以外の地下鉄各線は12月27日から1月4日まで土曜・日曜・休日ダイヤで運転する。年末年始期間中、女性専用車両は実施しないとのこと。