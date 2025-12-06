俳優の三山凌輝が6日、都内で行われた「Life Community “GOMASU”発足・親父のあんかけパスタ出店記念記者発表会」に出席。俳優・趣里との結婚・第1子誕生後初の公の場で、新プロジェクト立ち上げの思いを語り、「親父のあんかけパスタ」を吉祥寺にオープンさせる理由も説明した。

三山凌輝

三山は新会社Star Of Wonder.を設立し、実業家としての第一歩として、ファンとアーティストの新たな共同体であるLife Community “GOMASU”を立ち上げた。

“GOMASU”のコンセプトは、“どんな人でも生きやすい環境を与え、自己実現や生きる喜びを提供すること”。三山は「生きやすいコミュニティを作っていきたい」「ファンの方やメディアの方ともつながって、人とのつながりを大切にしていきたい。人と人の関係は複雑だなと感じていますが、手と手を取り合いながら死んでいきたい」などと思いを語った。

そして、“GOMASU”が展開していく事業の第1弾として、三山の地元・名古屋の名物グルメであり三山が愛してやまない “あんかけパスタ”の専門店「親父のあんかけパスタ吉祥寺店」を12月13日にオープンする。

三山は「地元・名古屋で幼少期の頃からたくさん食べてきたマスターの味がありまして、そのマスターの味が世界一おいしいあんかけパスタだと思っています。そのあんかけパスタがなくなってしまいました。僕の人生はそのあんかけパスタで一つ形成されていたと言っても過言ではないので、その味をなんとか皆さんに食べてもらいたい。絶やしてはいけない文化だと思ったので、第1のプロジェクトにすごくふさわしいものだと感じました」と説明。「現状、あんかけパスタ専門店、東京で1店舗です。これは楽しみでしょ。食べたいでしょ、皆さん。本当においしいんですよ」と自信をのぞかせた。

また、なぜ場所が吉祥寺なのかという理由も説明。吉祥寺は自身にとって「第3の故郷」だと言い、「東京に上京してきたときに初めて住んだ、長く住んだ街が吉祥寺で、すごく僕は吉祥寺の街に魅了されて、本当に愛した街でした。なので、ここで何かムーブメントを起こせないかなと。そしてシンプルにあんかけパスタ×吉祥寺はめちゃくちゃ面白いだろうと。吉祥寺にいられる方ってパッションが高い方だったり、ものすごく夢を持ち合わせている方だったり、面白い方がたくさん住んでいらっしゃるんです。そんな方々に届けられるというのはすごく面白いかなと思って展開させていただきました」と語った。