LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」のオリジナルwebtoon作品『四度目の夫』(作：明生チナミ)が、「2025 WORLD WEBTOON AWARDS」にて本賞を受賞した。

「LINEマンガ」のオリジナルwebtoon作品『四度目の夫』(作：明生チナミ)が、韓国の行政機関である文化体育観光部と韓国コンテンツ振興院が主催・主管する「2025 WORLD WEBTOON AWARDS」にて、本賞を受賞。日本人作家によるwebtoon作品の本賞受賞は「WORLD WEBTOON AWARDS」史上初となる。

「2025 WORLD WEBTOON AWARDS」は、webtoon産業の発展に寄与した作品をグローバルに公募し、優秀作品を選定するアワード。10月22日(水)に韓国・ソウルにて行われる授賞式に先立ち、この度、本賞候補作26作品から選ばれた本賞10作品が発表された。

本賞のなかから選ばれる「大賞」と「審査委員長賞」、そしてオンライン読者投票にて最も多くの支持を得た作品に与えられる「読者人気賞」の発表は、授賞式にて行われる予定。なお、オンライン読者投票は10月21日(火)まで実施中で、1人あたり毎週1回ずつ、日本からも参加することができる。

webtoonの国際的なアワードにて快挙を遂げた『四度目の夫』は、「LINEマンガ」オリジナルのwebtoon・横読みマンガを生み出す企画・制作・編集部門「LINEマンガ WEBTOON STUDIO」発の作品。『ラブミーテンダーにさようなら』などの人気作を手がける作家・明生チナミ初のwebtoonで、2024年12月より連載を開始した。「関わると早死にする」と噂される令嬢・藤林 美青(ふじばやし みさお)と、それを承知で彼女を妻に迎えた大地主で豪商の富嶋 基(とみしま はじめ)。2人のワケありな結婚から始まる美麗な和風ミステリーロマンスが注目を呼んでいる。

「LINEマンガ」では、『四度目の夫』が5話まで無料で読めるキャンペーンを10月21日(火)まで実施中となっている。

■『四度目の夫』(作：明生チナミ)

伯爵令嬢・藤林 美青(ふじばやし みさお)は三番目の夫にも先立たれ葬式を行っていた。そこへ大地主で豪商の富嶋 基(とみしま はじめ)が借金の取り立てにやって来る。そして亡くなった三番目の夫の借金を帳消しにする代わりに、美青は富嶋と結婚することになる。実は美青には「関わると早死にする」という呪いの噂があったが、富嶋はそれを承知で彼女を妻に迎えた理由があるようで…？富嶋の狙いは？美青の "呪い" の真相は？二人のワケあり結婚の行方は──？ LINEマンガ人気作品『ラブミーテンダーにさようなら』の明生チナミが初めて挑むwebtoon！美麗ミステリーロマンス！