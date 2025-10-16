LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、完結まで完全無料で楽しむことができる新機能「∞無料(無限無料)」の提供を開始する。

「∞無料(無限無料)」は、対象作品を最後まで完全無料で読める新機能。チャージ話がないため、待たずに無料話を一気に読むことができる。作品によっては一部先読み有料話もあるが、毎週無料話に切り替わるため、最終的には全話無料で楽しめる。

10月14日時点での「∞無料(無限無料)」対象作品は、『クナ先生の園児観察日誌』(作:GUNA)、『終焉がやってきた』(原作/作画:ウクちゃん、作画監修:yaongyi)、『トラック運転手のハイタ・ツイン卿』(作:maja)、『泣きむしトラのココ』(作:KIMONG)、『ハムぐらし』(作:itsun)、『マルは子犬。』(作:mojo)の6作品。10月20日まで毎日新たな対象作品の配信が始まり、最終的に全16作品が「∞無料(無限無料)」で読めるようになる。

「LINEマンガ」アプリでは、「∞無料(無限無料)」リリース記念として、10月31日まで対象作品を読むとガチャチケットがもらえるイベントを開催中。作品の話の最後にあるバナーをタップすると受け取りページに進め、マンガコインや時短アイテムなどが当たるガチャを回せるチケットが、1作品につき20枚獲得できる。

さらに、対象の16作品すべてでガチャチケットを獲得した人全員に、後日100マンガコインをプレゼント。合計320枚のガチャチケットと100マンガコインが手に入るチャンスとなっている。

また、「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、QUOカードPay 10,000円分が抽選で当たるキャンペーンも実施中。公式アカウントをフォローし、該当ポストをリポストすることで参加できる。