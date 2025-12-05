元プロ野球選手で野球解説者の杉谷拳士氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で11月26日に公開された動画に出演。日本ハム・清宮幸太郎の今季成績に抱いた本音を明かした。

杉谷拳士氏

「ファンの希望なわけよ」

2025年は138試合に出場し、打率.272、12本塁打、65打点という成績だった清宮。シーズン終盤は楽天の村林一輝と最多安打争いを演じたが(※清宮が143安打、村林が144安打)、「ホームラン12本はちょっと物足りないし、長打率もこの何年かでは低いほうだし……」などと振り返る。

すると、杉谷氏もうなずきながら、「最多安打がどうのこうのとか……本当これ、個人の意見なんだけど『もうそこじゃないだろ、幸太郎!』って思っちゃうんだよね」と本音。

続けて「清宮幸太郎と言えば、やっぱり30発、40発、滞空時間の長い美しいホームランを打ってほしいっていうのは、ファンの希望なわけよ」と、ホームランを打ってこその清宮幸太郎だと持論を述べた。

また、自身の課題について話した場面でも、清宮は「いや、本当に拳士さんおっしゃってる通り、そこ(ホームラン)が課題というか。ホークスに勝てなかったのも、そこが足りてないからだなって思ってて」とポツリ。

そして、「僕たちは一振りで流れを変えるみたいな。長打が僕たちのチームカラーじゃないですか。そこが強みなんで」「僕らがホークスみたいな野球しろって言われても、たぶんそれは違うと思うし」と、チームの勝ち筋も一発にあると強調していた。