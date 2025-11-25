徳島県鳴門市の体験型食のテーマパーク「道の駅くるくる なると」では11月14日より、芋の洋菓子専門店「おいも、なる。」が手掛けたクリスマスケーキの予約を開始した。

クリスマスケーキは、さつまいもの産地である徳島県鳴門市の鳴門金時や、徳島県産のいちごを使用した全5種類を用意している。

「鳴門金時モンブランドームケーキ5号」(3,800円)は、鳴門金時をたっぷり使ったモンブランクリームに、大学芋をふんだんにトッピングしている。中には、生クリームと大学芋、りんごが入っている。チョコクランチの食感が楽しめるのも特徴。

「いちごのクリスマスタルト5号」(5,300円)は、徳島県産のいちごを使ったタルト。サクサクのタルト生地と、カスタードクリームをあわせている。

「くるくるショコラノエル」(3,400円)は、鳴門金時芋餡をしっとりとしたスポンジにチョコクリームでくるりと巻き、徳島県産いちごと大学芋を飾ったロールケーキ。チョコ生クリームをたっぷり使用している。

「クリスマススペシャルタルト6号」(7,000円)は、サクッとしたタルト生地の上に、カスタードクリーム、スポンジ生地、徳島県産のいちごによるショートケーキを乗せている。別添えのアイシングクッキーで飾り付けも楽しめる。

「クリスマスショートケーキ4号」(3,600円)と「クリスマスショートケーキ5号」(4,300円)は、ふわふわのスポンジ生地に、徳島県産のいちごとパティシエがなめらかさにこだわった生クリームがたっぷり入ったショートケーキ。

予約は12月15日の17時まで、店頭、電話、WEBにて受け付ける。11月30日までの予約では、特典として「さつまいもラテ 箱」が付いてくる。受け渡しは12月20日〜25日、店頭にて行う。