Rootが運営するフレンチクルーラー専門店「Freckle donuts(フレクルドーナツ)」は12月4日、ニュウマン高輪の「ルフトバウム」(28・29階)にPOP UP店舗をオープンした。営業期間は3か月間の期間限定となる。

Freckle donuts

Freckle donutsは、軽やかでもちっとした食感のフレンチクルーラーに特化したフレンチクルーラー専門店。2024年に代々木公園にオープン、今年4月には虎ノ門ヒルズステーションタワーにも新店舗を展開している。

食感の秘訣は国産素材の生地。北海道十勝芽室産の希少な小麦粉「キタノカオリ」と100％十勝産の「十勝のかおり」をオリジナルブレンドしたものに、臭みがなく黄身の味わいが濃厚な神奈川県相模原産の「昔の味たまご」を使用している。また、試行錯誤の結果たどりついた「ホワイトコットンオイル」を揚げ油に使用し、軽くサクッとした仕上がりを実現したという。

今回ニュウマン高輪にオープンするPOP UP店舗のレギュラーフレーバーのラインアップは、「フレクルドーナツ Freckle donuts」(356円)、「スノーシュガー Snowy Sugar」(324円)、「塩フレクル Sugar & Salt」(395円)、「カスタード Custard Cream」(432円)、「煎茶 Sencha」(378円)、「ジャージミルク Jersey milk」(471円)の6種類。そのほか季節のフルーツやハーブを使った期間限定フレーバー1〜2種類を合わせ、常時7〜8種類のフレーバーが楽しめる。

レギュラーフレーバー

期間限定フレーバーとして、「アップル Apple」(496円)も。

また、ホリデーシーズンの手土産や差し入れにぴったりなGIFT BOXも販売している。「フレクルドーナツ」「カスタードクリーム」「煎茶」「塩フレクル」が1個ずつ入った4種入りと、2個ずつ入った8種入りの販売となる。

GIFT BOX (差し入れBOX)

今回、「顔が分かる生産者」から仕入れた厳選したコーヒーや紅茶を提供するニュウマン高輪の人気コーヒー店「SOW COFFEE ROASTERS」とのコラボも実現。フレンチクルーラーに合わせたオリジナルブレンドのコーヒーをニュウマン高輪店限定で販売する。コラボメニューは「FRECKLE ORIGINAL BREND フレクルオリジナルブレンドコーヒ(Ice・Hot/600円)、CAFÉ LATTE カフェラテ(Ice/600円)、THE AMBER TEA 和紅茶(Ice・Hot/600円)。

「SOW COFFEE ROASTERS」×「Freckle donuts」

さらに、Freckle donutsの公式オリジナルキャラクター「フレクルくん」がグッズとなって登場。12月中旬より販売開始予定の「フレクルくんチャーム」(700円)のほか、「ロゴキャップ」(4,800円)、「ロゴTシャツ」(サイズ:XS,S,M,L,XL/4,300円)、「ロゴトレーナー」(サイズ:S,M,L,XL/6,800円)などの商品が取り揃えられている。