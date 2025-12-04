映画『ズートピア2』(12月5日公開)の前夜祭が4日、都内で開催され、声優を務めた上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介(Hey! Say! JUMP)、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏、柄本明が舞台挨拶に登壇した。

梅沢富美男

本作は、動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”を舞台にした『ズートピア』(2016)の続編。ズートピアに突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出し、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックの絆が試される。

ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役を演じた山田は「すでに世界中で『ズートピア』ブームが巻き起こっていると聞いていますので、日本でも皆さんの力で盛り上げていただけたらと思います」と呼びかけた。

パウバートの父で、オオヤマネコの実業家ミルトン・リンクスリー役を務めた梅沢は、息子役の山田の演技の感想を聞かれると「僕のかわいい息子ですから注目していました。優しい心の中に一つ芯が。立派な息子です。私に似てイケメンなんです。それと品がある。ここが素晴らしかった」と自身との共通点を挙げながら絶賛し、山田は「ありがとうございます」と感謝。

梅沢のトークに会場から笑いが起こり、MCを務めた元日本テレビアナウンサーの篠原光も笑っていると、梅沢は「笑うところじゃないですよ」とツッコミを入れ、山田も「パパ怒ったら怖いからね」と盛り上げる。

そして梅沢は改めて「私に似てイケメンで品があるところがとっても素敵でした」と強調。篠原が「息子さんの方がニヤニヤしている感じがあります」と指摘すると、山田は「とんでもございません。そんなことないです」と否定していた。