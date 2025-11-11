ディズニー最新作『ズートピア2』(12月5日公開)に登場する新キャラクターの日本版声優が11日、発表された。

本作は、動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”を舞台に描く『ズートピア』の続編。前作に続き、世界をよりよくする夢を持つ、前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ役として上戸彩、詐欺師の過去を持つ、皮肉屋だけど根はやさしいキツネの相棒・ニック役として森川智之に加え、三宅健太、高橋茂雄(サバンナ)、Dream Ami、山路和弘らが人気キャラクターを続投。さらに、新キャラクターの日本版声優として、下野紘、山田涼介、高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス(紅しょうが)、ジャンボたかお(レインボー)、高木渉、梅沢富美男と豪華面々の参加が発表されたが、このたび、新キャラクターの日本版声優第2弾として、新たに加わるキャラクターとその豪華な声優陣が明らかになった。

すでに予告編にも登場している、ジュディとニックのカウンセラー・Dr.ファズビー役には水樹奈々に決定。水樹は、「大好きで観ていたズートピアの続編に、まさかお声掛けいただけるなんて！嬉しくて胸が踊りました！」と大興奮。「Dr.ファズビーは、カウンセラーとしてジュディとニックに良きアドバイスができるよう、真摯に向き合うキャラクター。真面目さが、2人と噛み合わない様子が面白く映ると良いなと思いながら演じました。ドタバタで怒涛の展開に、最後まで釘付け！更に成長するバディの絆をじっくり感じてください！」とメッセージを送った。

「シマってこ！」が口癖の神出鬼没なシマウマの警官バディは、ゼブロ・ゼブラクストン役に内田雄馬、ゼブロ・ゼブロウスキー役に斉藤壮馬と、シマウマのキャラクターにもかかわりのある“馬”の字が名前に入っている人気声優2人が担当。内田は今回のキャスティングについて、「馬のつく人をキャスティングしたいとお話をいただきました。マジかと思いましたが、世の中の馬代表としてこれは頑張らねばとお引き受けさせていただきました。ズートピア2、ぜひ劇場でお楽しみください！」と述べ、斉藤は「多くの方に愛され親しまれているズートピアに出演させていただき、心から嬉しく思っております。いったいどんなドラマが繰り広げられるのか、ぜひ実際に観て感じてくださいませ。よろしくお願いいたします！」と喜びを語った。

孫の顔を見る日を心待ちにしているジュディの肝っ玉おばあちゃん、おばあちゃん役には、ベテラン声優・野沢雅子の参加が決定。山田涼介が日本版声優を担当するオオヤマネコ、パウバートの兄で、ズートピア創設者一家、リンクスリ一家の野心家な長男キャトリック･リンクスリー役に小松和重。パウバートの姉で、小柄な弟を見下している、毒舌なリンクスリー一族の長女キティ･リンクスリー役に猫背椿が決定した。

共にディズニー作品への参加が初めてとなる2人は、「初めてのディズニーのお仕事が、これまた初めての吹替だったのでテンションが上がりっぱなしでした」(小松)、「マネージャーから出演の話を聞いた時はすごく嬉しかったと同時にものすごくビックリしました」(猫背)と喜びを表現。演じたキャラクターについて小松は、「キャトリックという役はそれほどテンションが高い訳でもないので、はしゃぎたいのをひた隠しにして冷静な感じでやらせてもらいました。『ズートピア2』とても面白い作品です。是非、劇場でお楽しみください！」と述べ、猫背は「自分がやらせていただいたリンクスリー家の長女キティは、何不自由なく育ったはずなのに父からの愛を姉弟で奪い合っています。動物たちが演じる、人間社会でしかあり得ない問題の数々、自分も劇場で観ることを楽しみにしています！」と語った。

草花を食べ過ぎては咳き込むヤギの登山客、ベルトルト･フーフシュメルツ役には駒田一。ベルトルトの相棒でヨーデルを歌うのが好きなヤギの登山客、ユルゲン･ツィーゲンケーゼ役には、ヴォーカルグループ・LE VELVETS(ル ヴェルヴェッツ)のメンバーで、数多くのミュージカルなどでも活躍する佐藤隆紀。『レ・ミゼラブル』の舞台でも共演経験がある2人がどんな掛け合いを見せるのか注目だ。駒田は、「ディズニー作品は『プリンセスと魔法のキス』以来2作品目。久し振りでドキドキワクワクでした。ズートピアは私にとっても大好きな作品。皆様にもきっと喜んで貰えると思います。是非、劇場でお楽しみくださいませー！」と喜びを口にし、佐藤は「ディズニー映画に出るのが夢の一つでした！声優としての初作品が、大好きな『ズートピア』続編とは！本当に驚きました。どんな感じに仕上がっているのか、今から公開が待ち遠しいです。心踊る『ズートピア2』の世界。一緒に冒険しましょう！！」と熱い思いを明かした。

ジュディとニックのバディ解消の危機!? 物語への謎が深まるインターナショナル版予告も公開

さらに初公開となるシーンが多数含まれた、『ズートピア2』のインターナショナル版予告映像も公開。ある追跡任務で騒ぎを起こし、ボゴ署長から「これは最も危険で重要な任務だ。しくじったら後はない」と言われたジュディとニック。ジュディとニックは、ある事件を解決し、最高のバディであることを証明するため、ビーバーのニブルズなど、様々な動物たちの力を借りて、ズートピアの街にいないはずのヘビ・ゲイリーを追いかけるのだが、やがてそれは“ズートピア”の誕生の裏に隠された驚くべき秘密へと繋がっていく。予告には、ジュディとゲイリーに加え、パウバートが共に行動をしていると思われるシーンや、そのパウバートの家族である、ズートピア創設者一族がなぜかジュディとニックに目を付けているシーンも登場。さらに、ズートピアの中で爬虫類が集う秘密のバーに潜入するシーンもあるなど、本作への謎が一層深まっていく。

なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。

