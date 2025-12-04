宮世琉弥「妹がかわいくて仕方がない兄です」毎年、この時期に3人の妹から連絡が殺到する理由とは？

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃～）。12月3日（水）の放送では、出演が発表されたフジテレビの月9ドラマへの意気込みや、去年の冬の思い出、毎年恒例の妹からの連絡などについて語りました。

――新人看護師役で「めちゃくちゃしびれております！」

宮世：昨日発表になりました、フジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（2026年1月12日（月・祝）21時よりスタート）に鈴木颯良役で出演させていただきます！ 新人看護師の役というこということで、新しい挑戦なんですけど、撮影現場でも医療用語がすごくたくさんあって、めちゃくちゃしびれております！ 皆さん、放送開始を楽しみにしていてください！

――去年の冬は盛りだくさん！

宮世：そして、去年の今ごろは僕のシングル『白く染まる前に』のリリースがあったり、クリスマスイブの日には僕の1st 写真集『Anew ー宮城から世界へー』の発売もありました。他の映画の公開も近くて、番宣もしていたので、盛りだくさんでしたよね。やっぱり冬はイベントごとが多くなって、みなさんと会える機会もたくさんあったんじゃなかろうかなと思います！

――妹たちからの連絡が殺到「どうぞ、っていう感じ」

宮世：今年もあと1か月……こうやって時間はどんどん過ぎていくんだなと。だからもうあっという間に30代とか40代になっていくのかな……というわけで、今年ももうクリスマス！ 毎年妹3人からの連絡が僕に殺到しますね。「これ欲しい！ これ欲しい！」って。「今日どこどこ行くんだけど、これ買っていい!?」とか言われますよ。どうぞ、っていう感じですね。まあ、妹がかわいくて仕方がない兄です。

