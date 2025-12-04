原宿系動画クリエイターでアーティストとしても活躍中のしなこが4日、都内で行われた映画『ズートピア2』(12月5日公開)の前夜祭に登場した。

しなこは美脚のぞくキュートな衣装で、森香澄、NICO(平成フラミンゴ)とともに登場。ニンジンの形をしたマイクを手に笑顔でポーズを決めた。

そして、「私は本当に『ズートピア』が大好きなんですけど、夢を諦めない気持ちだったり、かわいいだけじゃないところが好きな理由の一つです。あと、ジュディとニックの信頼関係が徐々に深まっていくところも最高だなと感じていて、『ズートピア2』では2人の掛け合いがどうなっていくのかすごく楽しみですし、ファッションや街並みの色合いも楽しみにしています」と語った。

本作は、動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”を舞台にした『ズートピア』(2016)の続編。ズートピアに突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出し、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックの絆が試される。

レッドカーペットには、声優を務めた上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス(紅しょうが)、ディズニーファミリーの永尾柚乃、MOMONA、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、ディズニーファンのHAYATO(MAZZEL)、MAKI(＆TEAM)、雅久・礼央(aoen)、しなこ、NICO(平成フラミンゴ)、森香澄が登場した。