元プロ野球選手で野球解説者の杉谷拳士氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で11月22日に公開された動画に出演。日本ハム・清宮幸太郎と対談し、自身の引退試合の時のことを振り返った。

杉谷拳士氏

清宮幸太郎と万波中正の涙に感動

動画中盤、杉谷氏が言及したのが、自身の引退試合の日について。「引退試合の時、いろいろ思うことがあって。それを言ったときに、涙を流して聞いてくれてたのが幸太郎と(万波)中正だけだったのね」「あの時、後ろで泣いてたのが、中正と幸太郎だけだったの。あとはね、前のほうでケラケラ笑ってる人もいれば」と明かし、「『なんだ? 俺、真剣なこと言ってるのに、お前たちなんだ?』っていう」と、他選手たちの反応を苦笑混じりで振り返った。

また、清宮が「拳士さん、せっかくいいこと言ってるのに(笑)」とあいづちを打つと、杉谷氏は「ちゃんといまだに、前線に立って2人が戦ってくれてるんだよね。カメラ越しで見て、うれしくなるのよ。『幸太郎、たぶん今、いろんなことがうまくいかないんだろうけど、ずっと声出して応援してるなと(いう場面もあった)」と、真っ直ぐな姿勢を褒め称えた。

一方で、清宮は「拳士さんにいつも『笑顔、大事だぞ』って言われてきてたし、引退した時に、色紙にも『笑顔』って一言もらって。実家に飾ってあるんで」と明かし、杉谷氏を驚かせていた。