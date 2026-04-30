西武、序盤を1点リード
日本ハム対西武は、3回を終えて西武が1点をリード。西武は2回裏に先制点を奪い、試合の主導権を握った。両チームともに追加点はなく、序盤を終えて1点差の攻防が続いている。
【スタメン】
西武: 1(中)茶野 2(一)長谷川 3(指)渡部 4(右)カナリオ 5(左)林安可 6(三)平沢 7(二)石井 8(捕)古賀悠 9(遊)滝澤 10(投)隅田
日本ハム: 1(右)万波 2(一)清宮幸 3(中)カストロ 4(三)郡司 5(指)レイエス 6(二)野村 7(左)マルティネス 8(遊)水野 9(捕)進藤 10(投)伊藤
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|26
|16
|9
|1
|.640
|-
|2
|ヤクルト
|27
|17
|10
|0
|.630
|0
|3
|巨人
|26
|15
|11
|0
|.577
|1
|4
|DeNA
|25
|12
|13
|0
|.480
|4
|5
|広島
|24
|8
|15
|1
|.348
|7
|6
|中日
|26
|8
|18
|0
|.308
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|27
|17
|10
|0
|.630
|-
|2
|ソフトバンク
|26
|14
|12
|0
|.538
|2
|3
|西武
|28
|13
|14
|1
|.481
|4
|4
|ロッテ
|26
|12
|14
|0
|.462
|4
|4
|楽天
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|6
|日本ハム
|28
|12
|16
|0
|.429
|5