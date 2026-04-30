西武、序盤を1点リード

日本ハム対西武は、3回を終えて西武が1点をリード。西武は2回裏に先制点を奪い、試合の主導権を握った。両チームともに追加点はなく、序盤を終えて1点差の攻防が続いている。

【スタメン】

西武: 1(中)茶野 2(一)長谷川 3(指)渡部 4(右)カナリオ 5(左)林安可 6(三)平沢 7(二)石井 8(捕)古賀悠 9(遊)滝澤 10(投)隅田

日本ハム: 1(右)万波 2(一)清宮幸 3(中)カストロ 4(三)郡司 5(指)レイエス 6(二)野村 7(左)マルティネス 8(遊)水野 9(捕)進藤 10(投)伊藤

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 26 16 9 1 .640 -
2 ヤクルト 27 17 10 0 .630 0
3 巨人 26 15 11 0 .577 1
4 DeNA 25 12 13 0 .480 4
5 広島 24 8 15 1 .348 7
6 中日 26 8 18 0 .308 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 28 13 14 1 .481 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 28 12 16 0 .429 5