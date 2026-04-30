巨人が1点リードで3回終了

広島対巨人は3回を終え、巨人が1-0でリード。2回裏に巨人が増田陸のタイムリーで先制し、序盤を終えて1点のリードを奪っている。両チームの投手戦が続いている。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ

「広島カープ」のニュースまとめ