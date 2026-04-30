DeNA対中日、3回終了時点で同点

DeNAは2回表にヒュンメルのソロホームランで先制。しかし、2回裏に中日も細川のソロホームランで追いつき、3回終了時点で1対1の同点。両チームとも序盤を終えて譲らない展開となっている。

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