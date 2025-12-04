2025年12月の新作5品まとめ(12月2日発売予定)

本記事ではミニストップで12月2日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、気温もグッと下がり冬の入り口を感じる中、あたたかいものが恋しくなる季節にぴったりの、コクのあるリーミーなスイーツ、あたたまる麺類、食べ応えのあるごはんメニューなど、豊富なラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2025年12月の新商品まとめ

「牛丼」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

煮汁の旨みがたっぷりきいたつゆをかけた「牛丼」(645.84円)は、砂糖を加え、ほんのり甘みを感じる味付けに仕上がっています。

「しびれる辛さの麻辣麺」(572.40円)

価格 : 572.40円

販売地域: 関東・東海・近畿・四国・九州

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

豆板醤や花椒、唐辛子等を加えた特製スープを使用した「しびれる辛さの麻辣麺」(572.40円)は、もやしや人参、にら、大豆ミンチなどの具材をトッピングしています。

「海老天二八そば」(572.40円)

価格 : 572.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

大きな海老天1本と長ねぎ、わかめをトッピングした風味豊かな「海老天二八そば」(572.40円)は、お好みで七味唐辛子をかけてもおいしくいただけます。

「北海道フロマージュ」(354.24円)

価格 : 354.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

北海道クリームチーズのコクのある味わいと濃厚なくちどけが特徴のチーズケーキ「北海道フロマージュ」(354.24円)は、なめらかなチーズムースと濃厚なモンブランクリームの2種類の食感の違いが楽しめます。

「苺のショートケーキ」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

キャンドルのような可愛らしい見た目の「苺のショートケーキ」(429.84円)は、しっとりとしたスポンジに、北海道産純生クリームをブレンドしたなめらかなホイップクリームと苺ソースを絞り、苺の半割りを1個トッピングしています。

まとめ

12月2日発売の新商品は、食欲を満たすあたたかい「牛丼」や「そば」、しびれる辛さを楽しめる「麻辣麺」、コクのある味わいと濃厚なくちどけが特徴の「チーズケーキ」、キュートな見た目の定番スイーツ「ショートケーキ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用