富裕層による争奪戦は必至!? 新車で購入できる、メルセデス・ベンツGクラスカブリオレ

2013年に生産を終了し、メルセデス・ベンツの公式カタログから姿を消して久しいGクラスカブリオレ。そんなオープンエアを満喫できるGクラスの魅力を現代に蘇らせたのが、ドイツの名門チューナー、ブラバスである。

【画像】ブラバスが発表した新車のGクラスカブリオレ。「BRABUS 800 CABRIO」と「BRABUS XL 800 CABRIO」（写真66点）

そう、新車でGクラスカブリオレが買えるのだ！ブラバスが発表したのは最新世代のメルセデスAMG G63（W465）をベースとした2つのカブリオレ、「BRABUS 800 CABRIO」と「BRABUS XL 800 CABRIO」である。ただ…、安くはない。

両モデルに共通するのは、最先端のCAD技術と高強度スチールを駆使した極めて複雑なソフトトップシステムである。500以上の特注部品で構成されるこの2ピース式ルーフは、20秒で開閉する。世界初となるフロントルーフ部のカーボンファイバー製補強フレームを内蔵し、高速走行時でもルーフの形状を安定させ、風切り音を劇的に低減する。

ソフトトップ後端は、車体に組み込まれたスチール製ロールバーと一体化。ロールバーにはカーボンファイバー製のカバーが装着され、安全性とデザイン性を両立させている。クローズドボディのG63と同等のねじり剛性を確保しているというから、さすがだ。

BRABUS 800 CABRIOのパワートレインは、4.0リッターV8ツインターボを最高出力800馬力、最大トルク1000Nmへとチューニング。ブラバス製ターボチャージャーと新たなECUのマッピングにより、6600回転で最高出力を発揮する。9速SPEEDSHIFTトランスミッションとフルタイム4WDシステムを介して、0-100km/h加速はわずか4.0秒を記録する。最高速度は240km/hに制限されるが、これは安全上の配慮である。

メタリックブラックの車体を纏うBRABUS 800 CABRIOは、「ワイドスター」と名付けられたワイドボディ仕様と24インチ鍛造ホイールの組み合わせで、圧倒的な存在感を放つ。フロント10J×24、リア12J×24というアグレッシブなサイズに、ハンコックVentus S1 evo ZX高性能タイヤ（295/30 ZR24 / 345/25 ZR24）を装着。調整式スポーツスプリングにより、サスペンションを20mmまたは40mm下げることで、オンロードでのハンドリング性能を最適化する。

インテリアは砂色の「オックスフォードサンド」と茶色の「カイロスブラウン」レザーで仕立てられ、メタリックブラックの外装との対比が美しい。トランク部分までレザーで仕上げられた内装は、ハイパフォーマンスなだけでなく高級車の証。

Gクラスとしては珍しい装備も搭載している。オープンエアを快適に楽しむため、SLKやSLでお目見えしたヘッドレストに内蔵されたエアスカーフシステムだ。オープン走行時に首元へ温風を送ることで、快適性を大幅に向上させている。

一方、BRABUS XL 800 CABRIOは「ペールブラウン」の専用ボディカラーを纏い、BRABUS 800 CABRIOとは異なるキャラクターが与えられている。その核心は、ブラバスが独自開発したポータルアクスル・サスペンションシステムだ。通常はホイール中心を貫く駆動軸を、ホイール中心よりも15cm高い位置に配置する機構である。

駆動軸からホイールへは、各車輪に組み込まれた専用ギアボックスを介して動力を伝達する。この構造により、車体で最も地面に近い部分であるディファレンシャル（差動装置）が大幅に持ち上がり、最低地上高は驚異の47.9cmを実現。通常のG63の約5倍という数値だ。また、専用のギア比でディファレンシャルやアクスルへの負荷を軽減し、より大きなトルクを効率的にホイールへ伝えることができる。22インチモノブロックZ-HD「プラチナエディション」ホイール（9.5J×22）には、325/55 R22のオールテレーンタイヤを装着。

搭載するエンジンやトランスミッションはBRABUS 800 CABRIOと同じだが、ポータルアクスル・サスペンションシステムのギア比の都合上、0-100km/h加速は4.6秒とわずかに遅くなる。最高速度も210km/hに制限されるが、この車両が真価を発揮するのは舗装路ではなくオフロードである。

インテリアは鮮烈な赤いレザーで統一され、ペールブラウンの外装とドラマティックなコントラストを生み出す。パーフォレーテッド（穴あき加工）シートには「シェル」キルティングが施され、最適な通気性を確保。カーボンファイバーのシフトパドル、ペダルパッド、ハンドルが、レーシーな雰囲気を演出する。ちなみにポータルアクスルシステム自体も赤く塗装され、インテリアとの統一感を持たせている。

気になる価格だが、BRABUS 800 CABRIOの価格は90万6185ユーロ～（約1億5000万円～）、XL 800 CABRIOは105万6244ユーロ～（約1億7500万円～）となる。各モデル50台限定という生産台数を考えれば、富裕層による争奪戦は必至だろう。

文：古賀貴司（自動車王国） Words: Takashi KOGA (carkingdom)