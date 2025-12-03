星野リゾートが運営する「リゾナーレグアム」は9月から、新アクティビティ「絶叫ナイトマンタライド」を実施している。

同施設には、複数のプールやスライダーがあるミクロネシア最大級の「ウォーターパーク」がある。絶叫スライダー「マンタ」は、ビルの4階に相当する高さ約12mから、垂直に落下するような感覚を体験できる人気のアクティビティ。夜に開催する「絶叫ナイトマンタライド」は、漆黒のトンネルを垂直に落下するスリルに加え、その勢いで上昇するスピード感も体験できる。夜のため周囲が見えにくく、滑走ルートも予測不能なため、昼よりもスリルが増すという。

地上12ｍの高さから真下が見えないスリル感

美しい眺めも特徴で、夕日に染まるピンク色のグラデーションや幻想的な夜空の中を滑空できる。日が暮れたあとにライドすれば、上には満天の星が広がり、夜空を駆け巡っているかのような非日常感を味わえる。

グラデーションが美しい夕暮れ

さまざまな乗り方もでき、シングル・タンデムはもちろん、前向きだけでなくスリル満点の後ろ向きでも滑走可能。絶叫ナイトマンタライドを滑りきった人には、「絶叫ナイトマンタライドステッカー」を記念にプレゼントする。

後ろ向きで味わうスリル

「絶叫ナイトマンタライド」(19:00～21:00)は、毎週火・木・日曜日に開催。宿泊者限定のアクティビティで、料金は無料。身長122cm以上の人が利用できる。