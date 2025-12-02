オリコンは12月1日、同社グループのoricon MEが実施したオリコン顧客満足度調査 カーリース部門の結果を発表した。今回が初発表となるこの部門では、個人向けカーリースの総合ランキングで「ENEOSカーリース」（76.7点）が1位となった。

2025年オリコン顧客満足度調査 総合ランキング カーリース部門（回答者数：2,077名）

7つの評価項目のうち4項目で1位

今回の調査は、過去5年以内に個人向けカーリースを契約し、利用した経験のあるユーザーを対象に実施された。

ENEOSカーリースは、全7つの評価項目のうち「車の探しやすさ」「コストパフォーマンス」「メンテナンス・補償」「サポートサービス」の4項目で1位となった。利用者からは、定期的なメンテナンス案内や料金プランの分かりやすさを評価する声が寄せられているという。

これに続く総合2位には「コスモMyカーリース」（76.2点）、3位には「楽らくまるごとプラン（楽まる）」（76.1点）がランクインした。4位以下は「ホンダカーリース」（76.0点）、「オリックスカーリース」「KINTO」（同74.8点）、「フラット7」（72.9点）と続いている。

2025年オリコン顧客満足度調査 カーリース 評価項目別ランキング

調査は2025年8月7日から9月1日にかけてインターネットで行われた。対象は全国の18歳から84歳の免許保有者で、過去3年以内に個人向けカーリースの新車を利用し、1年以上のプランを契約して3カ月以上継続利用している2,077人。対象企業は28社。

編集部メモ

「カーリース」は、車を購入するのではなく、月額料金を支払って長期的に利用するサービスを指す。一般に支払総額は購入する場合よりも高くなることが多いが、支払が分割されるためにまとまった資金がなくても利用しやすいのがメリットとなるほか、車検や税金の諸手続きなどは車を所有するカーリース会社に任せられることが多い。